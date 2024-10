ZDF

ZDF startet neue Bildungsinitiative "ZDF goes Schule"

Mehr Wissensvermittlung, leichtere Zugänge zu Bildungsinhalten und ein neues Netzwerk mit Partnerschulen

Das ZDF intensiviert sein Engagement für die Bildung von Kindern und Jugendlichen. Das Ziel der Initiative "ZDF goes Schule" heißt: "Bildung für alle". Unter schule.zdf.de bündelt das ZDF sein Angebot neu. Ein Schwerpunkt liegt auf digitalen Medieninhalten und reicht von der politischen Bildung über Medienkompetenz bis hin zu Geschichtswissen. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler finden dort kuratierte Inhalte aus der gesamten ZDF-Markenwelt, ergänzt mit Unterrichtsmaterial, das heruntergeladen werden kann. Und: Das ZDF baut ein Netzwerk an Partnerschulen auf. Dadurch können sich Schulen das ZDF direkt in ihre Klassenzimmer holen. Programmmacherinnen und -macher aus allen Bereichen des ZDF, die vor und hinter der Kamera arbeiten, berichten von ihrer Arbeit. Sie erklären beispielsweise, was seriösen Journalismus von Fake News unterscheiden oder welche Chancen und Herausforderungen Künstliche Intelligenz bietet. Im ersten Jahr plant das ZDF den Ausbau des Netzwerks auf 100 Partnerschulen.

Dr. Florian Kumb, Leiter der Hauptabteilung Programmplanung, die "ZDF goes Schule" verantwortet: "Unsere Bildungsstudie hat gezeigt: Für die Menschen in Deutschland hat der Beitrag des ZDF zur Bildung eine hohe Bedeutung. Die Ergebnisse haben uns darin bestärkt, unser bisheriges Engagement in den kommenden Monaten deutlich auszuweiten. Mit der neuen Initiative unterstützen wir Lehrkräfte bei der Wissensvermittlung und Schülerinnen und Schüler auf ihrem Bildungsweg. Dies ist Teil unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags: Bildungsinhalte für alle."

Auftaktveranstaltung für "ZDF goes Schule" in Berlin

Gestartet ist die neue Initiative "ZDF goes Schule" mit einer Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 9. Oktober 2024, im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin. Rund 200 Gäste aus Politik und Gesellschaft, Bildungsverbänden und Schulen sowie Schülerinnen und Schüler verfolgten das von Luisa Houben und Sherif Rizkallah moderierte Event.

Die Keynote hielt Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlands, das 2024 zum fünften Mal die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz inne hat. Sie dankte dem ZDF für dessen Bildungsengagement: "Bildungspolitik stellt die Weichen für unsere Zukunft. Kita und Schule vermitteln mit Sprache und Wissen die Grundlagen für jede berufliche Laufbahn. Kinder bilden hier soziale Kompetenz aus und lernen, kritisch mit Informationen umzugehen. Eine gute Bildungspolitik ist die Basis für wirtschaftlichen Aufschwung und ein offenes und demokratisches Miteinander zugleich. Doch wir haben noch Luft nach oben. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass das ZDF einen wichtigen Beitrag mit qualitativ hochwertigen Bildungsangeboten leistet und sich darüber hinaus aktiv daran beteiligt, Demokratiebildung und Medienkompetenz zu fördern. Gerade jetzt, da populistische Stimmungsmache und Desinformation in den sozialen Medien Hochkonjunktur haben und die Demokratie bedrohen, sind Initiativen wie 'ZDF goes Schule' Gold wert."

ZDF-Programmdirektorin Bilke: Das gesamte ZDF engagiert sich für Bildungsinitiative

ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke und ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten, die zur Veranstaltung eingeladen hatten, stellten die Inhalte des Projekts vor. "Bildschirmpersönlichkeiten von 'heute' bis 'logo!', von 'WISO' bis 'Terra X' werden genauso in Schulen gehen wie unsere Kolleginnen und Kollegen, die das Programm hinter der Kamera machen. So werden beispielsweise die Macher mit Schülerinnen und Schülern über den Fernsehfilm 'Die Wannseekonferenz' sprechen, über die Herausforderungen der fiktionalen Aufarbeitung einer grausamen historischen Wahrheit. Redakteure von 'Terra X' berichten über die Entstehung ihrer Dokumentationen und bieten einen wissenschaftlichen Blick auf unsere Welt", erklärte die ZDF-Programmdirektorin. "'ZDF goes Schule' sorgt dabei nicht nur im ZDF für eine hausweite Zusammenarbeit, sondern lebt auch von der Zusammenarbeit mit anderen – mit Verbänden, Lehrkräften, unterschiedlichen öffentlichen und privaten Institutionen der Bildungsarbeit."

Bettina Schausten zur Intention des ZDF: "Wir wollen als verlässliche Informationsquelle, als bildstarker Erklärer und als Plattform für gesellschaftlichen Diskurs den Bildungsauftrag des ZDF in der digitalen Welt neu beschreiben. Das bedeutet, junge Menschen zu stärken und zur politischen Teilhabe zu befähigen, um die Zukunft unserer Demokratie aktiv und bewusst mitzuformen."

"ZDF goes Schule" kooperiert mit vielen Bildungsinstitutionen

Ein zentraler Bestandteil von "ZDF goes Schule" sind Kooperationen mit Bildungsinstitutionen. Zu den Partnern gehören unter anderem Journalismus macht Schule, #UsetheNews und klicksafe. Ebenfalls dabei: Das Bundesarchiv mit seinem gesetzlichen Auftrag, das Archivgut des Bundes auf Dauer zu sichern und nutzbar zu machen. Das ZDF ist der erste Medienanbieter, mit dem das Bundesarchiv einen Kooperationsvertrag eingegangen ist, um filmisches Archivmaterial in einem rechtlich festgelegten Rahmen frei verfügbar zu machen. Die ersten beiden Videos, die von "Terra X" mit dem Bundesarchiv produziert wurden: Die berühmte Rede John F. Kennedys in Berlin 1963 und das Grundgesetz in seiner Entstehung.

Eine weitere der vielfältigen Kooperationen: Die bewährte Zusammenarbeit mit dem Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands, die 2008 mit der Reihe "Die Deutschen" begann und seither kontinuierlich fortgesetzt wurde. Nun wollen beide die Zusammenarbeit im Rahmen von "ZDF goes Schule"deutlich ausbauen. DasZDF und der Lehrerverband wollen das bisherige Angebot im Fach Geschichte erweitern – durch einen eigenen praxisorientierten Zugang für Filme und Unterrichtsmaterialien. Nicht nur als "wertvolle Ergänzung für den Unterricht", wie der VGD-Bundesvorsitzende Niko Lamprecht betont, sondern auch als "Plattform der historisch-politischen Bildung in einer Zeit von Fake News und Verschwörungstheorien".

In Person von Roman Luckscheiter, Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission, und Annkatrin Kaiser, Programmdirektorin Deutschland und Schweiz von Lie Detectors, die mit "ZDF goes Schule" einen besonderen Fokus auf Schulbesuche in Ostdeutschland legen, beteiligten sich zwei Partnerorganisationen direkt an den Diskussionen auf der "ZDF goes Schule"-Bühne, an der auch ZDF-Bildungsexpertin Mai Thi Nguyen-Kim mitwirkte.

Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Thomas Jarzombek, Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Bildung und Forschung, und der Vorsitzende des Bundeselternrates, Dirk Heyartz, diskutierten über moderne Bildungsvermittlung an Schulen. Projektarbeit an Schulen, wie sie das ZDF mit seinen Schulbesuchen leiste, sei dafür sehr wichtig, erklärte die Bundesministerin. Kinder seien auf seriöse Informationen angewiesen, weshalb Medienkompetenz so wichtig sei. Als sehr wertvoll bezeichnete Thomas Jarzombek das ZDF-Engagement für die schulische Bildung.

Eine weitere Stimme auf der ZDF-Bühne: PD Dr. Jan-Hinrik Schmidt, Senior Researcher für digitale interaktive Medien und politische Kommunikation am Leibniz-Institut für Medienforschung/Hans-Bredow-Institut, der die ZDF-Bildungsstudie erläuterte.

Erste ZDF-Partnerschule ausgezeichnet

Abschließend wurde die erste Partnerschule von "ZDF goes Schule" ausgezeichnet. Die Integrierte Gesamtschule Wilhelmshaven geht in einem Pilotprojekt vorweg. Sie kann unter anderem Vor-Ort-Besuche der Medienprofis in Anspruch nehmen und in einem Sounding Board dazu beitragen, "ZDF goes Schule" nutzergerecht weiter auszubauen. Schulen, die ebenfalls ZDF-Partnerschule werden möchten, können sich demnächst auf schule.zdf.de bewerben.

