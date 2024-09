ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 28. September 2024, 12.00 Uhr

einfach Mensch

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Samstag, 28. September 2024, 12.00 Uhr einfach Mensch Alica Atmann: Barrierefreie Auszeit auf dem Festival Film von Carolin Hillner Alica Atmann liebt Musik. Seit sie nach einem Unfall einen Rollstuhl nutzt, hat sie große Festivals und Konzerte gemieden. Nun will die 38-Jährige wieder Festivalluft schnuppern. Musik ist ein wichtiger Teil in Alicas Leben. Die Psychotherapeutin ist selbst Musikerin und früher oft auf Konzerte gegangen. Seit ihrem Unfall hat sie es sich nicht zugetraut, weil sie noch zu große Scheu vor Barrieren hatte. Doch jetzt ist sie sicherer. "Ich nehme es sportlich! Das Kopfsteinpflaster in meiner Heimatstadt Freiberg sehe ich schon mal als Hindernisparcours-Training, in dem ich meine Geschicklichkeit gut verbessert habe", sagt Alica lachend. Sie freut sich sehr auf ihre rockige Festival-Auszeit und die aufregende Erfahrung – wie wird sie bei ihrem ersten Festival auf zwei Rädern zurechtkommen? Diese Folge "einfach Mensch" ist bereits am Vortag der Ausstrahlung ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar. Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.de. Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch". "einfach Mensch – Anna Belian: Barrierefreie Auszeit auf dem Campingplatz" wird am Samstag, 5. Oktober 2024, um 12.00 Uhr ausgestrahlt.

