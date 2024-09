ZDF

ZDF-Programmhinweis

Dienstag, 1. Oktober, und Mittwoch, 2. Oktober 2024,17.10 Uhr/ Wahre Verbrechen

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Dienstag, 1. Oktober 2024, 17.10 Uhr Wahre Verbrechen (1) Suche nach Gerechtigkeit "Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind. Seit fast 40 Jahren suchen Ermittler der Polizei Hannover nach Antworten im Fall Ulla Lilienthal. Die 15-jährige Schülerin aus Isernhagen wurde im Januar 1985 getötet. Polizeikommissarin Anabel Vater will diesen Cold Case endlich klären. Auch, um den Hinterbliebenen endlich Gewissheit zu geben, was mit Ulla passiert ist. Am 23. August 1981 wird in Neuenkirchen im Landkreis Cuxhaven die damals 21-jährige Swantje S. Opfer eines brutalen Verbrechens. Ihre Leiche wird in einem Wassergraben nahe einer Landstraße entdeckt. Die junge Frau wurde erstochen. Damals laufen die Ermittlungen der Polizei ins Leere. Das Verbrechen wird zu einem sogenannten Cold Case. Doch Mord verjährt nicht, und so kommt es, dass sich Rainer Brenner von der Mordkommission Cuxhaven und Arne Wieben von der Staatsanwaltschaft den Fall 27 Jahre später wieder vornehmen. Wenn die Leiche eines Opfers nicht gefunden wird, ist es für die Ermittler eine besondere Herausforderung, die Tat zu rekonstruieren und Beweise für ein Tötungsdelikt beizubringen. Das gilt auch im italienischen Tirol, wo Kommissar Alexander Zelger von der Quästur Bozen nach zwei vermissten Frauen fahndet. Am Ende bleibt ihm nur noch eine Chance: Er muss den mutmaßlichen Täter zu einem Geständnis bewegen. Eine weitere Folge "Wahre Verbrechen" wird am Mittwoch, 2. Oktober 2024, um 17.10 Uhr ausgestrahlt. Mittwoch, 2. Oktober 2024, 17.10 Uhr Wahre Verbrechen (2) Suche nach Gerechtigkeit "Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind. Bozen in Südtirol. Es ist Donnerstag, 3. Januar 1985. Für die 14-jährige Marcella und alle anderen Schüler sind die Ferien vorbei. Nach der Schule geht sie nach Hause. Auf dem Weg wird sie angegriffen und ermordet. Die Ermittler in Bozen tun alles, was in ihrer Macht steht, um den Fall zu klären, doch ein Tatverdächtiger oder ein Motiv lässt sich einfach nicht finden. Und dann gibt es einen weiteren Mord. Worms 1994 – noch ahnt niemand, dass sich dort in Rheinland-Pfalz ein unfassbarer Skandal abspielen wird, der unzählige unschuldige Familien zerstört. Gisela Friedrichsen ist Deutschlands erfahrenste Gerichtsreporterin. Sie hat damals über den unglaublichen Fall berichtet und lässt in der Dokumentation die Ereignisse rund um die sogenannten Wormser Prozesse gemeinsam mit Betroffenen Revue passieren.

