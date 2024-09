ZDF

ZDFneo-Programmänderung

Woche 38/24 + Woche 39/24

Mainz (ots)

Woche 38/24 Sonntag, 15.09. Bitte Programmänderungen beachten: 4.45 Draußen mit Tommi Schmitt und Andrea Petkovic Personality-Talk (vom 13.8.2022) 5.15 neoriginal DEUTSCHER Tage wie diese (vom 28.4.2020) Ulrike Pielcke Milena Dreißig Frank Pielcke Thorsten Merten Marvin Pielcke Johannes Geller Eva Schneider Meike Droste Christoph Schneider Felix Knopp und andere Schnitt: Ramin Sabeti Musik: Leonard Petersen Kamera: Tom Holzhauser Buch: Stefan Rogall Regie: Simon Ostermann Deutschland 2020 5.55 neoriginal -6.40 DEUTSCHER Die Wolken ziehen (vom 28.4.2020) Ulrike Pielcke Milena Dreißig Frank Pielcke Thorsten Merten Marvin Pielcke Johannes Geller Eva Schneider Meike Droste Christoph Schneider Felix Knopp David Schneider Paul Sundheim und andere Schnitt: Ramin Sabeti Musik: Leonard Petersen Kamera: Tom Holzhauser Buch: Stefan Rogall Regie: Simon Ostermann Deutschland 2020 (Die Sendungen „heute-show präsentiert: Till to go“ und „Death in Paradise“ um 4.55 Uhr und 5.45 Uhr entfallen.) Woche 39/24 Donnerstag, 26.09. Bitte Programmänderungen beachten: 5.20 neoriginal DEUTSCHER Was morgen ist (vom 29.4.2020) Ulrike Pielcke Milena Dreißig Frank Pielcke Thorsten Merten Marvin Pielcke Johannes Geller Eva Schneider Meike Droste Christoph Schneider Felix Knopp David Schneider Paul Sundheim Cansu Oktay Lara Aylin Winkler Günter Kellenburg Michael Lott Olaf Kellenburg Junis Marlon Burak Derzidan Atheer Adel und andere Schnitt: Martin Wunschick Musik: Leonard Petersen Kamera: Claire Jahn Buch: Stefan Rogall Regie: Sophie Linnenbaum Deutschland 2020 5.55 neoriginal -6.40 DEUTSCHER Das alles und noch viel mehr (vom 29.4.2020) Ulrike Pielcke Milena Dreißig Frank Pielcke Thorsten Merten Marvin Pielcke Johannes Geller Eva Schneider Meike Droste Christoph Schneider Felix Knopp David Schneider Paul Sundheim Cansu Oktay Lara Aylin Winkler Günter Kellenburg Michael Lott Olaf Kellenburg Junis Marlon Burak Derzidan Atheer Adel und andere Schnitt: Martin Wunschick Musik: Leonard Petersen Kamera: Claire Jahn Buch: Stefan Rogall Regie: Sophie Linnenbaum Deutschland 2020 (Die Sendungen „The Rookie“ am 26.09.2024, 5.20 Uhr sowie am 27.09.2024, 6.00 Uhr, entfallen.)

