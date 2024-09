ZDF

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 16. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen antiken Hutkoffer von Louis Vuitton, eine Designer-Tischleuchte, eine Jugendstil-Vase, ein Schmuckset von Luigi Colani und einen Designtisch. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 17. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Armbanduhr mit Autograph von Muhammad Ali, einen Brillantring, zwei Klappsessel, zwei Tabletts, eine Bronze und Ausbildungsmaterial der Bundeswehr. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 18. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Armband mit Turmalinen, einen Gedenk-Gehstock, ein Gemälde von Anton Braith, drei Kaiser-Leuchten und eine antike Katzenkopf-Brosche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 19. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Stehleuchte, einen Bühnenanzug von Angus Young, eine Schlangenbrosche, einen Porzellan-Papagei, eine Spielzeugeisenbahn und Schmuck mit Opalen. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 20. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Bronze-Pferd von Albert Wolff, ein "Gasolin"-Werbeschild aus Emaille, eine Brosche mit Diamanten, eine Designer-Wandleuchte und einen Handspiegel. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

