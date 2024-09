ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Asyl-Gipfel gescheitert – wie macht die Ampel weiter?

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Gescheitert – die Gespräche zur Migration hat die Union abgebrochen. Es müsse eine vorübergehende Zurückweisung aller Asylbewerber an den deutschen Grenzen geben, fordert CDU-Chef Friedrich Merz. Kanzler und Ampel sind empört. Hatten sie doch nach dem Attentat in Solingen umfangreiche Grenzkontrollen, Leistungseinschränkungen und beschleunigten Abschiebungen beschlossen. "Asyl-Gipfel gescheitert – wie macht die Ampel weiter?" lautet am Donnerstag, 12. September 2024, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Wie geht es jetzt weiter? Werden die Ampel-Pläne kurzfristig umsetzbar sein? Was werden sie bewirken? Sind die Forderungen der Union rechtlich möglich? Was bedeutet der Protest unserer europäischen Nachbarn? Und steht die Ampel geschlossen da? Oder würden Teile der Regierung lieber gemeinsam mit der Opposition härtere Maßnahmen beschließen?

Bei Maybrit Illner diskutieren SPD-Innenministerin Nancy Faeser, Grünen-Chefin Ricarda Lang, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und die Journalistinnen Tina Hildebrandt ("Die Zeit") und Dagmar Rosenfeld ("The Pioneer").

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen "maybrit illner" in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell