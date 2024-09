ZDF

Mittwoch, 11. September 2024 + Mittwoch, 18. September 2024, 19.25 Uhr

Hab ich Recht? Drei Richter für alle Fälle

Mainz

Bitte aktualisierte Programmtexte beachten! Mittwoch, 11. September 2024, 19.25 Uhr Hab ich Recht? Drei Richter für alle Fälle Rechtliche Probleme können schwerwiegend und belastend sein. Doch die Richter von "Hab ich Recht?" helfen und informieren über die Rechtslage in Deutschland. Egal, ob Baupfusch, Streitigkeiten mit den Nachbarn oder Identitätsdiebstahl im Internet. Die drei Richter Anette Heiter, Helga Bischoff und Ronald Hinz setzen sich mit emotionalen und in Teilen kuriosen Fällen auseinander. Emotional wird es für die Richter in der zweiten Folge: Nach dem Tod ihres Bruders übernahm eine Frau die Verwaltung des Hofes. Doch der eigentliche Erbe meldete sich und übernahm das Grundstück. Nun bleibt sie auf den Kosten des neuen Gasvertrages sitzen. Außerdem verschaffen die Richter Klarheit im Thema Mietrecht: Ein Mann wohnt seit 25 Jahren in einer Wohnung in einem Bahnhofsgebäude. Doch dann wird ihm diese gekündigt. Welche Möglichkeiten gibt es, doch in der Wohnung bleiben zu können? Die Richter stehen den Betroffenen bei und informieren umfassend über die Rechtslage in Deutschland. Dabei gibt es handfeste juristische Tipps "to go" für alle. Die Sendung ist am Sendetag ab 16.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar. Drei Folgen "Hab ich Recht? Drei Richter für alle Fälle" werden mittwochs um 19.25 Uhr ausgestrahlt.

Mittwoch, 18. September 2024, 19.25 Uhr Hab ich Recht? Drei Richter für alle Fälle Rechtliche Probleme können schwerwiegend und belastend sein. Doch die Richter von "Hab ich Recht?" helfen und informieren über die Rechtslage in Deutschland. Egal, ob Baupfusch, Streitigkeiten mit den Nachbarn oder Identitätsdiebstahl im Internet. Die drei Richter Anette Heiter, Helga Bischoff und Ronald Hinz setzen sich mit emotionalen und in Teilen kuriosen Fällen auseinander. In der dritten Folge betrachten die Richter einen Steuerfall, bei dem ein Steuerberater für seine Kundin mehrere Jahre keine Steuern eingereicht, aber diese abgerechnet hat. Eine junge Familie versucht, herauszufinden, wer verantwortlich für die Behebung des Schadens ist, nachdem sie nach ihrem Einzug ins Eigenheim Risse in der Außenfassade und Schimmel im Kinderzimmer entdeckt haben. Das Problem: Die Baufirma hat sich aufgelöst, und auch die Gewährleistung des Hauses ist abgelaufen. Die Richter stehen den Betroffenen bei und informieren umfassend über die Rechtslage in Deutschland. Dabei gibt es handfeste juristische Tipps "to go" für alle. Die Sendung ist am Sendetag ab 16.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar. Letzte Folge der aktuellen Staffel "Hab ich Recht? Drei Richter für alle Fälle"

