Durch die Nacht mit dem "Quiz-Champion" im ZDF: 16 Stunden live für den guten Zweck

Ein außergewöhnliches Live-Event, moderiert von Johannes B. Kerner: Anlässlich des 50. Geburtstages der Deutschen Krebshilfe stellt das ZDF das Thema Krebs auch für jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer auf besondere Weise in den Mittelpunkt – in einem 16-Stunden-Quiz stellen sich Kandidaten und Experten im ZDF und der ZDFmediathek der großen Herausforderung und sammeln Spenden. Der Startschuss fällt um 20.15 Uhr mit "Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special" live im ZDF. Ab 23.15 Uhr wird in der ZDFmediathek die Nacht hindurch weitergequizzt, von 1.00 Uhr bis 5.30 Uhr auch live im ZDF-Hauptprogramm.

Johannes B. Kerner: "Wir quizzen uns 16 Stunden lang durch die Nacht und den Morgen und sammeln dabei hoffentlich viel, viel Geld für die gute Sache. Ich bin gespannt und habe auch ein bisschen Respekt davor, wie wir uns im Studio gegenseitig wachhalten wollen. Wir müssen es ja bis zum ZDF-Fernsehgarten am nächsten Tag schaffen. Alle sind herzlich eingeladen, uns bei diesem Kampf gegen die Müdigkeit zu begleiten. Und nie galt der Satz so wie heute: Es ist ja für einen guten Zweck."

Neben Johannes B. Kerner absolvieren auch die etablierten Experten der Show die komplette Reise durch die Nacht: Mit dabei sind als Gegenspieler der Kandidaten Bastian Pastewka (Film und Fernsehen), Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Wigald Boning (Erdkunde), Marcel Reif (Sport) sowie Sarah Wiener (Ernährung).

Um 20.15 Uhr treten im ZDF die bekannten Quiz-Profis Thorsten Zirkel, Annegret Schenkel und Sebastian Klussmann an und versuchen Quiz-Champion zu werden. Wer den Abend gewinnt, sammelt pro gewonnenem Duell Spenden für die Deutsche Krebshilfe. Zahlreiche Prominente sitzen währenddessen im Studio am Telefon und nehmen Zuschauerspenden entgegen: Unter anderen mit dabei sind Francis Fulton Smith, Sabine Postel und Gerit Kling, Elena Carriére, Nadine Angerer, Waldi Lehnertz und Henning Krautmacher.

16-Stunden-Spenden-Marathon für die Deutsche Krebshilfe

Nach der 180-minütigen Live-Ausgabe des "Quiz-Champion" wird ab 23.15 Uhr in "Der Quiz-Champion – Die Spenden-Challenge" die ganze Nacht hindurch weiter gequizzt. Schafft es die etablierte Experten-Crew, bis zum Sonntagmittag durchzuhalten und den wechselnden Kandidaten Paroli zu bieten? Immer neue und frische Gegner machen es den Experten schwer: Social-Media-Stars von YouTube, Instagram oder Twitch sowie bekannte Gesichter aus jungen Formaten des ZDF und der ZDFmediathek stellen sich in zahlreichen Spielrunden der Challenge – unter anderen Sally Özcan, Faye Montana, Sophia Thiel, Betty Taube, Aurel Mertz, Anna Dushime und Schlecky Silberstein sowie Ronja Forcher und Extremsportler Jonas Deichmann. Zu sehen ist der Spenden-Marathon durchgehend in der ZDFmediathek und zusätzlich im ZDF-Hauptprogramm von 1.00 Uhr bis 5.30 Uhr.

Für jedes gewonnene Duell werden weitere 1.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe erspielt. Wer sich durch alle fünf Kategorien gequizzt hat, nimmt im weiteren Verlauf der Nacht Spenden für die Krebshilfe per Telefon entgegen oder chattet live mit den Zuschauern und Fans. Zusätzlich finden Aktionen und Talks zu Krebshilfe-Themen statt, die Zuschauer erwarten immer wieder neue Gäste, Überraschungen und der eine oder andere Blick hinter die Kulissen.

Am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr schaltet Andrea Kiewel dann live im "ZDF-Fernsehgarten" zu Johannes B. Kerner nach Berlin und verkündet das finale Spendenergebnis.

"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special" wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

