25 Jahre "Volle Kanne" im ZDF: Jubiläumssendung mit einer Premiere

Aktuelle Informationen mit viel Service, prominente Gäste am Frühstückstisch und immer wieder neue Geschichten und Themen, die bewegen – mit dieser ebenso informativen wie unterhaltenden Mischung begleitet "Volle Kanne" die ZDF-Zuschauerinnen und Zuschauer seit 25 Jahren in den Vormittag. Den 25. Geburtstag feiert das ZDF-Vormittagsmagazin am Freitag, 30. August 2024, ab 9.05 Uhr – Höhepunkt einer Jubiläumswoche, die von Montag bis Freitag Gäste im Doppelpack und Rückblicke in die Sendungsgeschichte bietet. In der Jubiläumsausgabe gibt es zudem eine Premiere: Moderatorin Nadine Krüger und Moderator Florian Weiss begrüßen erstmals gemeinsam die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem "Volle Kanne"-Studio in Düsseldorf.

Die Jubiläumswoche

In der Jubiläumswoche von Montag, 26., bis Freitag, 30. August 2024, sind bei "Volle Kanne – Service täglich" von 9.05 bis 10.30 Uhr Gäste im Doppelpack zu erleben: Den Anfang machen die ZDF-Landesstudioleiterinnen Melanie Haack und Cornelia Schiemenz. Sieben Tage vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen schildern die beiden Korrespondentinnen, was die Menschen zwischen Erfurt und Dresden bewegt. Am Dienstag, 27. August 2024, 9.05 Uhr, nimmt ein Vater-Sohn-Musik-Duo am "Volle Kanne"-Frühstückstisch Platz: Joey und Luke Kelly erzählen von ihrer 30.000 Kilometer langen Panamericana-Reise: mit sechsköpfiger Familie und ohne einen Cent in der Tasche.

"Klassik meets Pop" heißt es am Mittwoch, 28. August 2024, 9.05 Uhr, wenn Revolverheld-Frontmann Johannes Strate und Klassik-Pianist Sebastian Knauer im "Volle Kanne"-Studio zu Gast sind. Sie gehen im Herbst gemeinsam auf Tour. Und am darauffolgenden Tag ist Thomas Anders am "Volle Kanne" Frühstückstisch im Gespräch – der erfolgreiche Sänger kommt gerade von seiner USA-Tour und bringt seine Ehefrau Claudia mit.

Die Jubiläumssendung

In der Jubiläumssendung am Freitag, 30. August 2024, 9.05 Uhr, sind Nadine Krüger und Florian Weiss erstmals gemeinsam am "Volle Kanne"-Frühstückstisch präsent. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können die beiden in wechselseitigen Interviews und auch einmal in der Rolle des Gastes erleben.

Rückblicke und Wiederbegegnungen

Neben dem Blick auf aktuelle Themen darf es in der Jubiläumswoche auch ein bisschen retro sein: Sendehighlights aus 25 Jahren "Volle Kanne", Mode- und Ernährungstrends, die kamen und auch wieder gingen, und 90er-Wohnraumstyle, der gerade wieder aktuell ist. Ein weiterer Fokus liegt auf den Entwicklungen im Gesundheitsbereich – mit einem Ausblick auf die Medizin der Zukunft.

"Volle Kanne" ist in 25 Sendejahren immer nah an den Menschen geblieben. Einige, die im Laufe des zurückliegenden Vierteljahrhunderts als besonders beeindruckend in Erinnerung geblieben sind, besucht die Redaktion erneut. Zum Beispiel jemanden wie Jan Kleen, einen jungen Mann mit geistiger Beeinträchtigung, der mit seinen engagierten Müllsammelaktionen viele Menschen inspiriert hat.

"Volle Kanne"-Schwerpunkte

"Volle Kanne" bleibt sich seit einem Vierteljahrhundert treu: spannende Gespräche mit interessanten Gästen, verständlich aufbereitete aktuelle Themen, Schwerpunktsendungen zu Miete, Klima, Pflege und Künstlicher Intelligenz, emotionale Geschichten und viel Service rund um Gesundheit, Wohnen, Kochen und Ernährung. Und das alles immer live und aktuell.

Die erste Ausgabe von "Volle Kanne" sendete das ZDF am 30. August 1999.

