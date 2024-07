ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 30/24

Mainz (ots)

Woche 30/24 Do., 25.7. 16.00 heute - in Europa Bitte Ergänzung beachten: Live aus Paris mit Linda Kierstan zu den Olympischen Spielen ___________________________ Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.50 SOKO Stuttgart (VPS 17.55) 18.40 Olympische Sommerspiele Paris 2024 (VPS 18.45) sportstudio live - Olympia Fußball Deutschland - Australien (Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 32/24 Fr., 9.8. 0.15 aspekte Bitte Ergänzungen beachten: Lampenfieber statt Sonnenbrand Wie der Bühnennachwuchs die Festivals erobert Woche 35/24 So., 25.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.15 sportstudio reportage (HD/UT) Paralympische Helden - Meister ihres Schicksals Film von Henrik Diekert Deutschland 2024

