Neuer Look - gleicher Inhalt: Der Milchsäurebakterien-Klassiker SymbioLact® mit neuem Design

Die SymbioPharm GmbH hat ihrem Klassiker, der SymbioLact®-Produktreihe - mit verschiedenen hochaktiven Milchsäurebakterien - ein neues Kleid verpasst. SymbioLact® Protect macht den Anfang; nach und nach werden die anderen Produkte mit Milchsäurebakterien ebenfalls im neuen, modernen Design - lila und mit farbigen Punkten - erscheinen. - SymbioLact® Protect gibt es jetzt nicht nur mit 14, sondern auch mit 28 Sticks.

Die Nahrungsergänzungsmittel mit Milchsäurebakterien aus der SymbioLact®-Reihe kommen in einem frischen Design daher - fast vollständig in lila. Farbige Punkte helfen bei der Unterscheidung der einzelnen Produkte; beispielsweise orange für SymbioLact® Protect.

SymbioLact® Protect - jetzt 2 Packungsgrößen

SymbioLact® Protect dient dem Schutz der Darmschleimhaut*. Bisher gab es nur eine Packungsgröße mit 14 Sticks - passend für die Begleitung einer Antibiotika-Gabe. Ab sofort ist auch eine Packung mit 28 Sticks verfügbar, um nach einer Antibiose die Darmflora längerfristig aufzubauen.

SymbioLact® Protect enthält die beiden Bakterienstämme Lactobacillus acidophilus (LA-5®) und Bifidobacterium lactis (BB-12®) sowie 30 Mikrogramm Biotin* für den Erhalt einer normalen Darmschleimhaut.

SymbioLact® Protect ist frei von Gluten, Laktose, Fruktose und Milcheiweiß. Das Produkt ist natürlich vegetarisch und enthält weder Aroma- noch Konservierungsstoffe.

Biotin für die Schleimhaut und Milchsäurebakterien

Biotin ist ein wasserlösliches Vitamin, das für den Stoffwechsel der Körperzellen eine wichtige Rolle spielt und zur Erhaltung normaler Schleimhäute beiträgt. Die Darmschleimhaut ist als größte Schleimhaut mit einer Oberfläche von 400 bis 600 Quadratmeter auf eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen angewiesen. Besonders während der Einnahme verschiedener Medikamente wie zum Beispiel Antibiotika kann sich ein erhöhter Biotin-Bedarf ergeben.

Die beiden Milchsäurebakterien-Stämme LA-5® und BB-12® gehören zu den bestuntersuchten Bakterienstämmen weltweit. Sie bilden kein Histamin und sie können die Darmgesundheit unterstützen, wie zahlreiche Studien gezeigt haben. Je Stick beträgt die Gesamtaktivität der Milchsäure bildenden Bakterien mindestens 10 Milliarden KBE (= koloniebildende Einheiten).

Einfache Einnahme: 1-2 x täglich den Inhalt eines Sticks in ein Glas geben, Wasser ohne Kohlensäure zufügen, umrühren und zu der Hauptmahlzeit trinken.

* Biotin trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei.

Mehr unter www.symbiopharm.de

Über die SymbioPharm GmbH

Die SymbioPharm GmbH ist Pionier in der Mikrobiom-Forschung und wissensbasierter Probiotika. Als Wegbereiter der mikrobiologischen Therapie ist es unsere Mission, mit Hilfe von probiotischen Bakterien Gesundheit zu erhalten und Krankheiten zu heilen.

Dafür erforschen wir das menschliche Mikrobiom und entwickeln revolutionäre mikrobiologische Therapieansätze für Darm- und Atemwegsgesundheit sowie das Immunsystem. Dabei setzen wir auf die biologische Wirkung natürlicher Darmbakterien, um die Gesundheit unserer Anwender zu fördern.

Modernste Verfahren in unserem Biotech-Labor ermöglichen es uns, innovative pharmazeutische Produkte zu entwickeln, wie Symbioflor® - das erste probiotische Arzneimittel Deutschlands. Die OTC-Arzneimittelmarke ist bereits seit 1954 auf dem Markt.

Die SymbioPharm GmbH profitiert durch die einzigartige Verbindung von moderner Mikrobiom-Diagnostik und Produktentwicklung in der eigenen Unternehmensgruppe sowie der eigenen Produktion am Standort Deutschland. Wir arbeiten mit höchsten Qualitätsansprüchen und entwickeln stets neue Produkte für Prophylaxe und Therapie. So gestalten wir aktiv die Zukunft der probiotischen Medizin.

Schon heute haben wir - neben unseren erfolgreichen Arzneimitteln - auch ein breites Sortiment von über 20 mikrobiotischen Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Unsere wissenschaftlich innovativen Produkte sind durch internationale Vertriebspartnerschaften bereits in 15 Ländern präsent und können weltweit bezogen werden.

Besonderer Augenmerk liegt zurzeit auf Bakterienpräparaten mit Präzisionbakterien. Sie enthalten ausgewählte Bakterienstämme, deren Aktionsmechanismus wissenschaftlich beschrieben ist. Dabei rufen bakterielle Stoffe eine gewünschte Reaktion im menschlichen Körper hervor.

Unsere Vision ist erfolgreich und findet Anklang! Täglich werden weltweit rund 2,5 Millionen Tropfen unserer Symbioflor-Produkte eingenommen und tausende unserer pro- und prebiotischen Produkte für Gesundheit und Leistungsfähigkeit angewandt.

Natürlich gesund durch ein gesundes Mikrobiom, denn die Gesundheit von morgen liegt in der Probiotik von heute.

