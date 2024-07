ZDF

ZDF zeigt drei Live-Spiele der UEFA Nations League mit deutscher Beteiligung

Mainz (ots)

Nach der UEFA EURO 2024 steht der Deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer der nächste sportliche Höhepunkt bevor: Im September 2024 startet die vierte Ausgabe der UEFA Nations League. "sportstudio live" im ZDF überträgt im Herbst drei Länderspiele mit deutscher Beteiligung.

Das Team unter der Leitung von Julian Nagelsmann wurde in die Gruppe mit den Niederlanden, Ungarn und Bosnien-Herzegowina gelost. Zum Auftakt empfängt die deutsche Nationalelf die Mannschaft aus Ungarn in Düsseldorf. Es ist die Neuauflage des Gruppenspiels der UEFA EURO 2024. Im Anschluss steht in München ein Fußballklassiker an: Deutschland empfängt mit den Niederlanden einen Halbfinalisten der UEFA EURO 2024. Zum Jahresabschluss treffen die Mannschaften von Ungarn und Deutschland in Budapest zum Rückspiel aufeinander.

Das ZDF wird im verbleibenden Kalenderjahr 2024 folgende drei Spiele der Deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer in der UEFA Nations League live übertragen:

1. Spieltag: Samstag, 7. September 2024, 20.45 Uhr: Deutschland – Ungarn (ZDF) 4. Spieltag: Montag, 14. Oktober 2024, 20.45 Uhr: Deutschland - Niederlande (ZDF) 6. Spieltag: Dienstag, 19.11.2024, 20.45 Uhr: Ungarn - Deutschland 20.45 (ZDF) Über Höhepunkte der weiteren Spiele der UEFA Nations League wird das ZDF wie gewohnt zusammenfassend berichten.

