ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 28/24

Mainz (ots)

Woche 28/24 Di., 9.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (VPS 20.14/HD/AD/DD 5.1/UT) aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp . 21.00 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (fub/HD/AD/DD 5.1/UT) Spanien - Frankreich Halbfinale Übertragung aus München Kommentator: Oliver Schmidt In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 23.15/HD/UT) Wetter Moderation: Christian Sievers Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 23.00 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (HD/DD 5.1/UT) Highlights, Analysen, Interviews aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp 23.30 Markus Lanz (VPS 23.45) 0.30 heute journal update (VPS 0.45) 0.45 Birthday Girl (VPS 1.00) 2.15 Crossfire – Tod in der Sonne (1) (VPS 2.30) 3.00 SOKO Stuttgart (VPS 3.15) 3.45 Rosenheim-Cops (VPS 4.00) 4.30 zdf.formstark (HD) Deutschland 2024 4.45- hallo deutschland 5.30 ("Muttertag (1) – Ein Taunuskrimi" und "Muttertag (2) – Ein Taunuskrimi" werden am Mittwoch, 10.07.2024 ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.)

