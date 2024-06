ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 25/24

Mainz (ots)

Woche 25/24 Di., 18.6. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.45 Uhr beachten: 21.45 Die Toten von Salzburg – Schattenspiel (VPS 22.15) 23.15 heute journal (VPS 21.45) 23.45 Markus Lanz 0.45 neoriginal (VPS 1.00) The Tourist - Irisches Blut 1.45 neoriginal (VPS 2.00) The Tourist - Irisches Blut 2.45 neoriginal (VPS 3.00) Mord im Mittsommer 4.15 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 4.30) 4.55- hallo deutschland (VPS 5.10) 5.30 ("heute journal update" entfällt.) Mi., 19.6. Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung ab 21.45 Uhr beachten: 21.45 SOKO Leipzig (VPS 22.15) 23.15 heute journal (VPS 21.45) 23.45 Markus Lanz 0.45 Beim Bund (VPS 1.00) 1.30 Beim Bund (VPS 1.45) 2.15 Beim Bund (VPS 2.30) 3.00 Beim Bund (VPS 3.15) 3.45 Terra X History (VPS 4.00) Wir Deutschen und die Bundeswehr 4.30 ZDFzeit (HD/UT) Allein unter Millionen Die Epidemie der Einsamkeit Film von Anne Kauth, Roger Melcher und Rita Stingl (Erstsendung 22.2.2022) Deutschland 2022 5.15- hallo deutschland (VPS 5.10) 5.30 ("plan b: Besser Bauen" verschiebt sich auf Mi., 26.6.2024, 4.30 Uhr, "heute journal update" entfällt.) Fr., 21.6. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.45 Uhr beachten: 21.45 Der Alte (VPS 22.15) 23.15 heute journal (VPS 21.45) (Weiterer Ablauf ab 23.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 26/24 Mi., 26.6. Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung ab 21.45 Uhr beachten: 21.45 Solo für Weiss - Todesengel (VPS 22.15) 23.15 heute journal (VPS 21.45) 23.45 Markus Lanz 0.45 Die großen Geheimnisse der Maya (VPS 1.00) 1.30 Die großen Geheimnisse der Maya (VPS 1.45) 2.15 Die großen Geheimnisse der Maya (VPS 2.30) 3.00 Die großen Geheimnisse der Maya (VPS 3.15) 3.45 Terra X (VPS 4.00) Söhne der Sonne 4.30 plan b: Besser Bauen (HD/UT) Klimafreundlich in die Zukunft Film von Peter Scholl (vom 9.3.2024) Deutschland 2024 5.00- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30 ("heute journal update" entfällt.)

