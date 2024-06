ZDF sucht wieder Spieletester für Kindersoftwarepreis TOMMI

Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten! ZDF Sonntag, 14. Juli 2024, 19.30 Uhr Terra X In unbekannten Tiefen Deutsche Bearbeitung: Michael Leja Die Expedition in die Tiefsee des Roten Meeres trifft in 1000 Metern Tiefe auf Strandlandschaften, Todeszonen, dicke Wasserwände und Bakterien, die aus der Frühphase des Lebens stammen könnten. Es ist der ...

