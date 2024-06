ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 24/24

Mainz (ots)

Woche 24/24 Fr., 14.6. 19.25 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ Der Countdown Bitte Korrektur und Ergänzung beachten: mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Laura Freigang Bitte streichen: aus Berlin Bitte Korrektur und Ergänzung auch für 23.00 Uhr beachten. Woche 25/24 So., 16.6. 17.05 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp Bitte Ergänzung auch für 20.00 und 23.00 Uhr beachten. _________________________ 21.00 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ Serbien - England Vorrunde Gruppe C . . . Bitte Ergänzung beachten: Co-Kommentator: Moritz Volz Mo., 17.6. 17.05 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp Woche 26/24 Mo., 24.6. 5.30 * ZDF-Morgenmagazin Moderation: Bitte Änderung beachten: 7.00 - 9.00 Mirjam Meinhardt, Mitri Sirin Bitte streichen: Harriet von Waldenfels Bitte Änderung auch an folgenden Terminen beachten: Di., 25.6. 7.00 - 9.00 Philip Wortmann, Mitri Sirin Mi., 26.6. 7.00 - 9.00 Mirjam Meinhardt, Mitri Sirin Do., 27.6. 7.00 - 9.00 Mirjam Meinhardt, Andreas Wunn Fr., 28.6. 7.00 - 9.00 Mirjam Meinhardt, Andreas Wunn Woche 27/24 Mi., 3.7. Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 auslandsjournal - die doku: Das erschöpfte Land (VPS 0.44/HD/UT) Großbritannien wählt Film von Hilke Petersen und Wolf-Christian Ulrich Großbritannien 2024 1.30 Zeitenwende auf Rügen (VPS 0.45) 1.50 planet e.: Wundermittel Wasserstoff (VPS 1.05) 2.20 planet e.: Energiesicherheit mit Biogas? (VPS 1.35) 2.50 planet e.: Fracking in Deutschland (VPS 2.05) 3.20 Die Spur (VPS 3.05) 3.50 Aktenzeichen XY... Ungelöst (VPS 3.35) 5.20- Deutschland von oben (HD) 5.30 Deutschland 2024 ("hallo deutschland" und die Wiederholung "auslandsjournal" entfallen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell