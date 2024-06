ZDF

Dienstag, 11. Juni 2024, 20.15 Uhr

Das letzte Tabu

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Dienstag, 11. Juni 2024, 20.15 Uhr Das letzte Tabu Film von Manfred Oldenburg Schwer vorstellbar, aber wahr: Nach aktuellen Schätzungen sind von weltweit 500.000 aktiven männlichen Fußballprofis weniger als zehn offen homosexuell. Während in anderen Lebensbereichen Homosexualität heute kaum noch eine Rolle spielt, ist das Thema im Profifußball weitgehend tabu. Der Dokumentarfilm "Das letzte Tabu" lässt neben Thomas Hitzlsperger diejenigen ihre ganz persönliche Geschichte erzählen, die genau dieses Tabu gebrochen haben. Ausgang ist die Biografie des britischen Fußballprofis Justin Fashanu (1961 bis 1998), der sich 1990 als homosexuell outete und diesen Schritt mit dem Leben bezahlte. Seine Nichte Amal erinnert unermüdlich an die Geschichte ihres Onkels. Marcus Urban wiederum stand als Jugendlicher vor dem Sprung in die Bundesliga und traf mit der Entscheidung für sein Coming-out auch eine gegen seinen großen Traum. Die Erzählungen des US-Profis Collin Martin und des britischen Spielertrainers Matt Morton dagegen lassen erahnen, dass eine gelebte Normalität gar nicht weit entfernt ist. Sie haben nicht nur ihre Mannschaftskollegen - sondern das gesamte Team als faire Mitspieler erlebt. Die Biografien dieser Männer könnten unterschiedlicher kaum sein, ihre persönlichen Erfahrungen und Konflikte zwischen Selbstverleugnung und Befreiung aber ähneln sich. Am Ende steht der Respekt für den Mut der Spieler, die Frage, warum Homosexualität bis heute unvereinbar scheint mit dem Profifußball – und die Hoffnung, dass Spieler und Fans längst weiter sind als mancher Manager der Vermarktungsmaschine Fußball.

