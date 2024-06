ZDF

Sonntag, 14. Juli 2024, 16.30 Uhr planet e.

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 14. Juli 2024, 16.30 Uhr planet e.: Luxus, Glamour, schöner Schein It-Bags im Nachhaltigkeitscheck Film von Erik Hane und Lorraine McIlvenny Designerhandtaschen sind begehrt und teuer. Doch ist die Herstellung umweltfreundlicher und sozialer als bei billigen Modellen? Und was steckt hinter den Fakes der teuren Taschen? "planet e." begibt sich in die Welt von Gucci, Prada und Co. – Kunden sind bereit, für deren Luxustaschen Tausende Euro zu zahlen. Reporter Andreas Stamm trifft Menschen, die von diesem Hype profitieren, und blickt hinter die Kulissen des schönen Scheins. Mit Premiummarken wie Michael Kors und Alviero Martini bieten andere Unternehmen für Luxusaccessoires ebenfalls begehrte, aber erschwinglichere Taschen an – für mehrere Hundert Euro. "Made in Italy" gilt für solche Designerbags als besonderes Qualitätsmerkmal. Es verspricht nicht nur hochwertiges Leder, sondern auch eine deutlich fairere Herstellung als jene in Billiglohnländern. Wem Designerware allerdings zu teuer ist, der ist nur einen Klick von richtig authentisch wirkenden Fälschungen entfernt: Auf chinesischen Onlineplattformen finden Interessenten haufenweise illegale Ware für wenig Geld. Was steckt wirklich hinter dem Prestige der Luxusmarken? Und warum sind Produktpiraten so erfolgreich? Umweltreporter Andreas Stamm will es genau wissen. Seine Recherche führt ihn unter anderem nach Italien und Australien. In der Toskana erfährt er, wie Tierhäute zu Leder werden, und stößt auf einen Umweltskandal, der die Gesundheit der Menschen vor Ort gefährdet. Ärzte und Umweltschützer warnen: Trotz strenger Regularien, die für die Lederbranche gelten, handele es sich nicht um einen Einzelfall. In Italien lernt Andreas Stamm außerdem, dass die Manufaktur der teuren Taschen, etwa das Zusammennähen von Stoffen und Accessoires, oft von Drittfirmen übernommen wird. Er stößt auf Fälle unwürdiger Arbeitsbedingungen, die die Frage aufwerfen: Wie gewissenhaft kontrollieren die Firmen, mit wem sie zusammenarbeiten? In Australien sucht Andreas Stamm Krokodilfarmen auf, die Luxusfirmen mit exotischem Leder beliefern. Unterdessen rühren Hobbyinfluencer auf Instagram und TikTok heftig die Werbetrommel für China-Onlineshops, die gefälschte Designertaschen nach Hause liefern: 20 Euro statt 2000 – ein unschlagbarer Deal. Welches Fazit zieht Andreas Stamm aus seiner Recherche? Werden die Designertaschen ihrem Preis gerecht? Und ist Mode zu Dumpingpreisen wirklich eine gute Alternative? Drei Folgen "planet e.: Luxus, Glamour, schöner Schein" werden sonntagnachmittags ausgestrahlt.

