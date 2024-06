ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 24/24

Mainz (ots)

Woche 24/24 Mo., 10.6. 19.25 ZDF spezial Bitte neuen Sendetitel beachten: Nach der Wahl - Wie weiter, Europa? Bitte streichen: Nach der Europawahl Woche 25/24 Di., 18.6. 0.45 heute journal update Bitte Änderung beachten: Moderation: Sandra Maria Gronewald Bitte streichen: Gundula Gause Do., 20.6. 0.45 heute journal update Bitte Änderung beachten: Moderation: Laura Barnick Bitte streichen: Christopher Wehrmann Woche 26/24 Di. 25.6. 21.00 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ England - Slowenien Vorrunde Gruppe C . . . In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Anne Gellinek Bitte streichen: Christian Sievers

