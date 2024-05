ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 22/24

Mainz (ots)

Woche 22/24 Sa., 25.5. 17.05 Länderspiegel Bitte Änderung beachten: Moderation: Yve Fehring Bitte streichen: Ralph Schumacher (Änderung bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) Woche 23/24 So., 2.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Albtraum Mieten Wohnung verzweifelt gesucht Film von Hilmer Rolff Deutschland 2024 __________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Albtraum Mieten Wohnung verzweifelt gesucht Film von Hilmer Rolff (von 18.00 Uhr) Deutschland 2024 Woche 25/24 So., 16.6. 17.05 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription Ergänzung bitte auch an folgenden Terminen beachten: So., 16.6., 20.00 Uhr Mo., 17.6., 17.05 Uhr Do., 20.6., 17.05 Uhr und 20.00 Uhr Sa., 22.6., 17.05 Uhr und 20.00 Uhr Mo., 24.6., 20.15 Uhr Di., 25.6., 17.05 Uhr und 20.00 Uhr

