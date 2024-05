"Umwelt Crime": Neue Dokuserie in der ZDFmediathek und im ZDF

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 26. Mai 2024, 18.00 Uhr ZDF.reportage Müll an jeder Ecke Stadtreinigung am Limit Film von Philipp Lutz Deutsche Städte werden immer dreckiger. Während die Stadtreinigungen längst am Limit arbeiten, scheint ein Umdenken bei den Bürgern und Passanten in weiter Ferne. Früh- und ...

