Das Beste von der Leipziger Buchmesse

Mainz

Vom 21. bis zum 24. März steht in Leipzig die Literatur im Mittelpunkt: ZDF und 3sat präsentieren ihr Programm auf der ARD-, ZDF- und 3sat-Literaturbühne

Die Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat wird nach der ersten gemeinsamen Präsentation auf der Frankfurter Buchmesse 2023 nun auch in Leipzig aufgebaut. Die Besucherinnen und Besucher der Buchmesse finden die Literaturbühne in der Glashalle auf dem Leipziger Messegelände.

ARD, ZDF und 3sat präsentieren ein vielseitiges Programm, das gemeinsam von den Kultur-Redaktionen im ZDF, 3sat und MDR geplant wurde. ARTE, phoenix und Deutschlandfunk Kultur, die Partnersender von ZDF und ARD, beteiligen sich mit eigenen Programmpunkten.

Mehr als 60 Autorinnen und Autoren werden an den Messetagen von 10 bis 18 Uhr auf der gemeinsamen Literaturbühne mit ihren neuen Büchern Platz nehmen: Bodo Kirchhoff, Miriam Meckel, Carlo Masala, Alex Capus, Bernhard Schlink, Irina Scherbakowa, Didier Eribon, Uschi Glas, Sky du Mont, Katja Riemann, Werner Sonne sowie der Träger des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung, Omri Boehm, und viele mehr. Erwartet werden auch die mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2024 ausgezeichneten Autorinnen und Autoren, und ARTE stellt Fiston Mwanza Mujila, den Preisträger der Deutschen Literaturhäuser 2024, vor.

Die Autorengespräche auf der Literaturbühne führen unter anderen die Moderatorinnen und Moderatoren von ZDF und 3sat: Katty Salié, Salwa Housmi und Jo Schück. Gert Scobel debattiert mit den Literaturexpertinnen Barbara Vinken, Sandra Kegel und Katrin Schumacher über aktuelle Romane, zu sehen in 3sat in "Buchzeit"am Sonntag, 24. März 2024, 18.00 Uhr. Thea Dorn lädt zu einem besonderen Literarischen Quartett ein: Zuschauerinnen und Zuschauer der Sendung diskutieren mit der Moderatorin über aktuelle Romane aus den vergangenen zwei Ausgaben des Literaturformats. Vivian Perkovic, Cécile Schortmann und Nina Brunner vom 3sat-Magazin "Kulturzeit" verstärken das Team. Eine Gesprächsrunde zur bevorstehenden Europawahl, initiiert von "Kulturzeit" zusammen mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, ist ein weiterer aktueller Programmpunkt. Lars Ruppel, mehrfacher Poetry-Slam-Meister und Kabarettist, ist Gast eines besonderen Programm-Events ‒ dem "ARTE Poetry Slam". Für alle Manga- und Anime-Fans ab 12 Jahren stellen die drei Creator des ZDF-Multiplattformformats "Tanoshii"die brandneue Show vor.

"Dein Buch ‒ das Beste von der Leipziger Buchmesse" lautet nicht nur das Motto auf der Literaturbühne, sondern ist auch der Titel einer gemeinschaftlich von ZDF, 3sat und MDR produzierten TV-Sendung, die die Höhepunkte des Bühnenprogramms bündelt: In 3sat ist "Dein Buch – das Beste von der Leipziger Buchmesse" in zwei Folgenje 90 Minutenam Sonntag, 24. März 2024, 11.00 Uhr, und Montag, 25. März 2024, 1.25 Uhr, zu sehen. Der MDR zeigt 90 Minuten des Literaturprogramms am Sonntag, 24. März 2024, 0.00 Uhr, und das ZDF sendet 180 Minuten "Dein Buch" am Dienstag, 26. März 2024, 1.55 Uhr.

Über News, das Gastland Niederlande und Flandern und Hintergründe aus der Literaturwelt und darüber, was es noch auf der Leipziger Buchmesse zu entdecken gibt, berichten das 3sat-Magazin "Kulturzeit" am Donnerstag, 21. März 2024, und Freitag, 22. März 2024, jeweils um 19.20 Uhr sowie dieZDF-Kultursendung "aspekte", am Freitag, 22. März 2024, um 23.30 Uhr.

Das Literaturangebot von der Leipziger Buchmesse ist live und auf Abruf in den Mediatheken, den Audiotheken, den Online- und Social-Media-Angeboten von ARD, ZDF und 3sat zu sehen. Den Live-Stream von der Literaturbühne gibt es bei ardkultur.de, buchmesse.zdf.deund 3sat.de. ARD Kultur bietet neben dem Live-Stream zudem Programm-Highlights als Video-on-Demand und als Audio an. Das vollständige Programm auf der ARD-, ZDF- und 3sat-Literaturbühne finden Sie unter: www.zdf.de/kultur/buchmesse

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Stefanie Wald, ZDF-Kommunikation

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation

Bei Fragen zum Programm der ARD erreichen Sie Alexander Hiller, MDR Presse und Information

