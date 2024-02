ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 28. März 2024, 22.15 Uhr

Mongolei - Reise ins Land der Nomaden

Mainz (ots)

ZDF

Donnerstag, 28. März 2024, 22.15 Uhr

Mongolei

Reise ins Land der Nomaden

Film von Christopher Gerisch

Die Mongolei, bekannt für ihre Nomadenkultur, ist ein Land der Extreme: mit Wüsten, Bergen und einer schier endlosen Steppenlandschaft.

"In dieser unfassbaren Weite bin ich nur ein Staubkorn." Dieses fast spirituelle Gefühl beschreiben Besucher der Mongolei. Das asiatische Land ist fünfmal so groß wie Deutschland und das am dünnsten besiedelte Land der Erde: Nur 3,5 Millionen Menschen leben dort.

Die Mongolei zeichnet sich durch eine beeindruckende landschaftliche Vielfalt aus: Im Nordwesten des Landes ragen die Berge bis in eisige Höhen, und gewaltige Gletscher schieben sich ins Tal. Im unwirtlichen Hochgebirge des Altai teilen sich Argali-Wildschafe, Steinböcke und Schneeleoparden das felsige Revier. Adlerjäger durchstreifen dort wie schon ihre Vorfahren vor 5000 Jahren die gewaltigen Berge.

Unendlich weit erstreckt sich im Landesinneren die baumlose Steppe, Heimat der Nomaden mit ihren Tieren. Durch das Herz der Mongolei schlängeln sich große Flüsse. Im Süden des Landes breitet sich menschenleer und fast unberührt der mongolische Teil der Wüste Gobi aus.

Protagonisten des Films sind Naturschützer, die sich um die Rettung der bedrohten Schneeleoparden kümmern und die Bestände der seltenen Wildpferde und Saigas überwachen. Nomaden gewähren einen Einblick in ihren bewegten Alltag in der Steppe. Adlerjäger, die mit ihren majestätischen Greifvögeln auf die Jagd gehen, erzählen von ihren uralten Traditionen und ihren Adlerweibchen. Ein deutsch-mongolisches Ehepaar stellt auf persönliche Weise besondere Regionen des Landes vor.

Die Dokumentation "Mongolei – Reise ins Land der Nomaden" entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer in ein Land, das sich bis heute seine Ursprünglichkeit bewahrt hat und dessen magischer Anziehungskraft sich kaum jemand entziehen kann.

"Mongolei – Reise ins Land der Nomaden" ist bereits ab Mittwoch, 27. März 2024, in der ZDFmediathek unter terra-X.zdf.de verfügbar.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell