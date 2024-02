ZDF

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Montag, 4. März 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Karaffe mit fünf Gläsern, ein Werbeschild von Fanta, ein "Movikon 8"-Set, ein Zicklein aus Porzellan und eine Brosche mit Saphir. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 5. März 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren Ohrhänger, eine Porzellan-Amazone von Anton Büschelberger, einen alten Feuerlöscher, eine Deckeldose aus Kupfer, einen Flipper und eine Brosche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 6. März 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Schrankkoffer, eine Alabaster-Figur, einen Goldring mit Edelsteinen, ein Gemälde von Victor Puhonny, Manschettenknöpfe und neun Stühle. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 7. März 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Modellflugzeug, Kopfschmuck, zwei Vasen, eine Schale, ein Dupont-Feuerzeug und ein von Napoleon Bonaparte signiertes Begnadigungsschreiben. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 8. März 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Diamantring, ein Modellschiff, ein Keramikbild, eine Dampfmaschine, eine Bronzefigur von Wolf Vostell und eine Diamantbrosche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

