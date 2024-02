ZDF

"maybrit illner" im ZDF: "Ukraine auf verlorenem Posten?"

Putin zeigt Härte – an der Front und im eigenen Land. Material und Menschenleben spielen für ihn keine Rolle. Die ukrainischen Verteidiger geraten immer stärker unter Druck. Waffen, Munition und Zeit werden knapp. Je schlechter die Lage dort, umso lauter die Beistandsschwüre aus Europa. "Putin droht, Europa zerstritten – Ukraine auf verlorenem Posten?" ist am Donnerstag, 29. Februar 2024, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Anträge im Bundestag, Konferenzen in Paris. Frankreichs Präsident Macron denkt sogar über NATO-Soldaten für die Ukraine nach. Und die Unterstützung aus den USA wackelt. Finden die Europäer eine gemeinsame Linie, der Ukraine effizient zu helfen? Ist der Krieg für die Ukraine noch zu gewinnen? Was bringen all die diplomatischen Initiativen?

Bei Maybrit Illner diskutieren der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, Michael Roth (SPD), der langjährige Diplomat Wolfgang Ischinger, die gebürtige Ukrainerin Marina Weisband, Militärexperte Carlo Masala, die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff sowie die russische Journalistin Schanna Borissowna Nemzowa, Tochter des 2015 ermordeten Politikers Boris Nemzow.

