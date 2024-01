ZDF

Handball-EM live im ZDF: Deutschland – Island zum Start in die Hauptrunde

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Für Handball-Bundestrainer Alfred Gislason ist das EM-Duell gegen sein Heimatland ein ganz besonderes Spiel: Zum Start in die Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft tritt das deutsche Team am Donnerstag, 18. Januar 2024, 20.30 Uhr, in Köln gegen Island an – zu sehen bei "sportstudio live" im ZDF. Moderator Yorck Polus begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer um 20.15 Uhr zum neuerlichen Handball-Abend im Zweiten.

Aufgrund der 30:33-Niederlage im Handball-Krimi gegen Frankreich startet das DHB-Team ohne Punkt in die Hauptrunde. Bei der ZDF-Übertragung der EM-Partie Deutschland – Island kommt das bewährte ZDF-EM-Team mit Moderator Yorck Polus, Handball-Experte Sören Christophersen, Kommentator Christoph Hamm sowie mit Co-Kommentator und Handball-Weltmeister Markus Baur zum Einsatz.

In der Hauptrunden-Gruppe 1 trifft das DHB-Team nach dem Island-Spiel noch auf Österreich, Ungarn und Kroatien. Das ZDF überträgt neben dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Island zudem am Montag, 22. Januar 2024, 20.30 Uhr, die Hauptrundenpartie des DHB-Teams gegen Ungarn. Auch ein mögliches Halbfinale mit deutscher Beteiligung wäre im ZDF zu sehen.

ARD und ZDF übertragen alle EM-Spiele des deutschen Teams – linear und online. Viele weitere EM-Spiele sind in Livestreams in den Mediatheken der beiden Sender zu sehen.

Im ZDF-Livestream: Frankreich – Kroatien

Vor dem ersten Hauptrundenspiel des DHB-Teams können die Handball-Fans am Donnerstag, 18. Januar 2024, 18.00 Uhr, im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek die EM-Hauptrundenpartie Frankreich – Kroatien sehen (Reporter: Martin Schneider).

Zuschauerzahlen der zwei EM-Vorrundenspiele im ZDF

Das EM-Eröffnungsspiel Deutschland – Schweiz sahen am 10. Januar 2024 7,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF, bei einem Marktanteil von 28,4 Prozent. Das zweite Gruppenspiel Nordmazedonien – Deutschland am 14. Januar 2024 erreichte im ZDF 7,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 24,2 Prozent. Auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek sind diese und weitere EM-Spiele weiterhin in voller Länge zu sehen. Zusammenfassungen der Spiele und aktuelle Infos zur Handball-EM finden sich dort zudem.

