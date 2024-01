ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 3/24

Mainz (ots)

Woche 3/24 Do., 18.1. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live (VPS 20.14/HD/AD/UT) Handball-EM Deutschland - Island Hauptrunde Gruppe I, 1. Spieltag Übertragung aus Köln Kommentator: Christoph Hamm Co-Kommentator: Markus Baur Moderation: Yorck Polus Experte: Sören Christophersen In der Halbzeitpause: gegen 21.05 heute journal (VPS 21.45) 22.30 maybrit illner (VPS 22.15) 23.30 Markus Lanz (VPS 23.15) 0.45 heute journal update (VPS 0.30) 1.00 Das Traumschiff (VPS 0.45) 2.35 Das Traumschiff (VPS 2.20) 4.05 Blutige Anfänger (VPS 3.50) 4.50- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30 ("Deutschland von oben" entfällt.) "Der Bergdoktor" um 20.15 Uhr verschiebt sich wie folgt: Do., 25.01. Schuld Do., 01.02. Im Schatten Do., 15.02. Lebenswege Do., 22.02. Spätfolgen Do., 29.02. Zerreißprobe Do., 07.03. Über den Schatten Woche 4/24 Sa., 20.1. Bitte Folgenänderung um 20.15 Uhr beachten: 20.15 Der Samstagskrimi (HD/AD/UT) Ein starkes Team - Man lebt nur zweimal Linett Wachow Stefanie Stappenbeck Otto Garber Florian Martens Sebastian Klöckner Matthi Faust Reddemann Arnfried Lerche Sputnik Jaecki Schwarz Dr. Gabriele Simkeit Eva Sixt Dr. Olaf Brenneke Peter Jordan Lara Brenneke Gesine Cukrowski Mathilda Liebknecht Birge Schade Heiko Fessler Florian Bartholomäi Ulrike Wiesen Katharina Heyer Elisabeth Tönning Deborah Kaufmann Timo Schulz Tom Jahn Jasmin Tönning Hanna Hilsdorf Benny Schack Max Krause Maik Tönning Dennis Kamitz und andere Schnitt: Philipp Schmitz Musik: Patrick Schmitz Kamera: Henning Jessel Buch: Timo Berndt Regie: Martin Kinkel (Erstsendung 9.1.2021) Deutschland 2021 (Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "Ein starkes Team – Und vergib ihnen ihre Schuld" verschiebt sich auf Sa., 16.3.2024.) Mo., 22.1. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live (VPS 20.14/HD/AD/UT) Handball-EM Deutschland - Ungarn Hauptrunde Gruppe I, 3. Spieltag Übertragung aus Köln Kommentator: Christoph Hamm Co-Kommentator: Markus Baur Moderation: Yorck Polus Experte: Sören Christophersen In der Halbzeitpause: gegen 21.05 heute journal (VPS 21.45) 22.30 Montagskino im ZDF See for Me - Der unsichtbare Feind (VPS 22.15) 23.50 heute journal update (VPS 23.35) 0.05 Das kleine Fernsehspiel Stille Post (VPS 23.50) zu Mo., 22.1. 1.35 Die Bergretter (VPS 1.20) 2.20 Die Bergretter (VPS 2.05) 3.00 Die Bergretter (VPS 2.50) 3.45 Die Bergretter (VPS 3.35) 4.30 Die Bergretter (VPS 4.20) 5.15- hallo deutschland (VPS 5.05) 5.30 ("Sarah Kohr - Zement" verschiebt sich auf Mo., 18.3.2024.) Mi., 24.1. Bitte Folgenänderung um 20.15 Uhr beachten: 20.15 Friesland - Prima Klima (HD/AD/UT) Henk Cassens Maxim Mehmet Süher Özlügül Sophie Dal Insa Scherzinger Theresa Underberg Wolfgang Habedank Holger Stockhaus Kommissar Jan Brockhorst Felix Vörtler Yunus Yunus Cumartpay Melanie Harms Tina Pfurr Esther Fehrmansen Julia Brendler Frida van Wieren Birge Schade Dr. Leon Steenhuus Tyron Ricketts Eric Ohlsen Pablo Sprungala Pförtnerin Anke Thomsen Monika Anna Wojtyllo Leander Dierks Jürg Plüss Troje Volker Wackermann Finanzbeamtin Kaiser Annika Martens Bootseigner Reuse Ingo Abel und andere Schnitt: Clare Dowling Musik: Tobias Wagner, Steven Schwalbe Kamera: Thomas Schinz Buch: Georg Ludy Regie: Patricia Frey (Erstsendung 30.3.2022) Deutschland 2022 (Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "Friesland - Sterneduell" verschiebt sich auf Sa., 30.3.2024.) Fr., 26.1. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Ist unsere Erinnerungskultur gescheitert?

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell