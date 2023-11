ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 49/23

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Montag, 4. Dezember 2023, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Armband, ein Brettspiel, einen Ehrenbecher, zwei Brillantringe, eine Kindernähmaschine von Singer und eine Kreidezeichnung von Paul Paeschke. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 5. Dezember 2023, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Autohupe, eine Porzellanfigur, eine Zuckerdose, ein Schuco-Auto, ein Schuco-Flugzeug und eine Kette mit Anhänger. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 6. Dezember 2023, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Lesekasten, einen Kerzenständer, ein Silbertablett, einen Playmobil-Weihnachtsmann, einen Diamantring und ein Gemälde von Otto Modersohn. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 7. Dezember 2023, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronzefigur, eine Gitarren-Griffhilfe, eine Vase mit Schlickermalerei, ein Schuco-Konvolut und eine Medaillen-Brosche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 8. Dezember 2023, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Spielzeugroboter, eine Bronzegruppe, eine Cartier-Damenuhr, ein Bourdon-Manometer, eine Diamantbrosche und einen Teller von Pablo Picasso. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

