ZDF-Programmänderung ab Woche 49/23

Mainz (ots)

Woche 49/23 Sa., 2.12. 11.25 sportstudio live Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Männer . . . Bitte Ergänzungen und Änderungen beachten: ca. 11.45 Uhr Eishockey: DEL, 23. Spieltag Eisbären Berlin - Löwen Frankfurt . . . ca. 11.55 Uhr Langlauf-Weltcup 10 km Frauen . . . ca. 12.05 Uhr Weltcup Skispringen Frauen, 1. Durchgang . . . ca. 12.40 Uhr heute Xpress ca. 12.45 Uhr Eisschnelllauf-Weltcup 1000 m Männer Zusammenfassung aus Stavanger/Norwegen Kommentator: Hermann Valkyser . . . So., 3.12. 11.20 sportstudio live Weltcup Nordische Kombination Skispringen Männer . . . Bitte Ergänzungen und Änderungen beachten: ca. 12.05 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Männer . . . ca. 12.30 Uhr Langlauf-Weltcup 4 x 7,5 km Staffel Frauen . . . zu So., 3.12. ca. 14.50 Uhr Weltcup Skispringen Frauen . . . ca. 15.30 Uhr Eisschnelllauf-Weltcup 1500 m Männer Zusammenfassung aus Stavanger/Norwegen Kommentator: Hermann Valkyser ca. 15.45 Uhr Biathlon-Weltcup 12,5 km Verfolgung Männer . . . ca. 17.55 Uhr Eisschnelllauf-Weltcup Teamsprint Männer Zusammenfassung aus Stavanger/Norwegen Kommentator: Hermann Valkyser . . . Woche 50/23 Mo., 11.12. Bitte Programmänderung ab 4.30 Uhr beachten: 4.30 Terra Xplore (VPS 4.29/HD/UT) Feel-Good-Songs – Wie Musik Emotionen weckt Deutschland 2024 ("zdf.formstark" entfällt.) Do., 14.12. 14.05 sportstudio live Biathlon-Weltcup 7,5 km Sprint Frauen . . . Bitte Ergänzungen und Änderungen beachten: ca. 15.35 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Männer Zusammenfassung aus Gröden/Italien Kommentator: Michael Pfeffer ca. 15.50 Uhr Snowboard-Weltcup Parallel-Riesenslalom . . . Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer aus Gröden/Italien mit Kommentator Michael Pfeffer ab 11.45 Uhr im Livestream. Woche 52/23 Mo., 25.12. 20.15 Die Helene Fischer-Show Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription ______________________ 4.45 Astrid Lindgren: Die Kinder von Bullerbü Bitte Ergänzung beachten: Untertitel (Bitte auch für 5.10 Uhr beachten.) Mi., 27.12. 22.15 Neu Die zweite Welle Bitte Ergänzung beachten: Dolby digital 5.1 Bitte auch an folgenden Terminen beachten: Mi., 27.12., 23.00 Uhr und 23.45 Uhr Do., 28.12., 22.15 Uhr, 23.00 Uhr und 23.45 Uhr Woche 1/24 Fr., 5.1. 21.15 SOKO Leipzig Bitte Ergänzung beachten: Titelmusik: Jasmin Reuter Woche 2/24 Di., 9.1. 20.15 besseresser: Die Tricks in Frikadellen, Ü-Eiern & Co. Bitte Ergänzung beachten: Kamera: Björn Schneider (Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 10.1.2024, um 3.00 Uhr beachten.)

