"Hinter den Kulissen" – Neues Promi-Format in der ZDFmediathek

Mainz (ots)

Exakt vier Wochen nach der letzten "Leute heute"-Sendung im ZDF startet am Freitag, 27. Oktober 2023, ein neues Promi-Format in der ZDFmediathek: "Hinter den Kulissen" begleitet Serienstars und Moderationsgrößen durch ihre Erfolgsformate. Zum Auftakt geht es hinter die Kulissen der ZDF-Krankenhaus-Serie "Bettys Diagnose". Schauspielerin Henrike Hahn, die neue Betty, zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern in der 25-minütigen Doku, wie es in der Karlsklinik wirklich ausschaut – bereits jetzt in der ZDFmediathek zu sehen. Die People-Berichterstattung im ZDF ist seit 4. Oktober 2023 in der verlängerten "hallo deutschland"-Sendung integriert – montags bis freitags von 17.10 bis 18.00 Uhr im ZDF ist dort auch das Neueste aus der Welt der Promis zu erfahren. Mit "Hinter den Kulissen" kommt ein Mediatheksformat hinzu, das unterhaltsame "Hausbesuche" bei beliebten Publikumssendungen und deren Protagonisten bietet. Zum Start richtet sich der Fokus auf Henrike Hahn, die als Schwester Elisabeth Hertz mit Beginn der zehnten Staffel von "Bettys Diagnose" die Leitung der Aufnahmestation in der Karlsklinik übernommen hat. In "Hinter den Kulissen" schildert sie, wie sie von dem Rollenangebot erfuhr, was ihr bei der Schauspielerei wichtig ist, wie sie die Dreharbeiten am Set erlebt hat und warum der Wald für sie einen wichtigen Ruheort darstellt. Wie es bei "Hinter den Kulissen" weitergeht In der zweiten Folge von "Hinter den Kulissen" können die Zuschauerinnen und Zuschauer im Dezember ungewöhnliche Einblicke rund um "Bares für Rares" gewinnen. Horst Lichter sowie sein Händler- und Expertenteam zeigen, was alles bei den Dreharbeiten passiert – und auch, wie es mit den ersteigerten Schätzen weitergeht. Zwölf weitere ebenso informative wie unterhaltsame Erkundungen von Lieblingssendungen und deren Stars folgen 2024. Und schon im November 2023 gibt es in der ZDFmediathek ein verwandtes Programmangebot: Mit Blick auf die letzte Ausgabe von "Wetten, dass ..?", die Thomas Gottschalk am Samstag, 25. November 2023, um 20.15 Uhr im ZDF aus Offenburg präsentiert, sind online drei Dokumentationen zu sehen. Darin geht es um den "Mythos Wetten, dass ..?", um legendäre Momente mit großen Stars und um Thomas Gottschalk, der die Show zum letzten Mal moderieren wird. Kontakt Bei Fragen zu "hallo deutschland" im ZDF und "Hinter den Kulissen" in der ZDFmediathek erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802, oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Pressefotos Pressefotos zu "Hinter den Kulissen" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Hier finden Sie "Bettys Diagnose – Hinter den Kulissen mit Henrike Hahn" in der ZDFmediathek. Hier finden Sie "hallo deutschland" in der ZDFmediathek. Hier finden Sie die Panorama-Seiten auf ZDFheute. Hier finden Sie "Bettys Diagnose" in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell