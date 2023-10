ZDF

Freitag, 24. November 2023, 23.30 Uhr

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Freitag, 24. November 2023, 23.30 Uhr 13 Fragen Nach den Rammstein-Vorwürfen - Müssen wir mehr boykottieren? Moderation: Jo Schück Die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann sorgen seit einigen Wochen für Diskussionen. Im Raum stehen Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe. Wie viel lyrisches Ich steckt in der Privatperson Lindemann. Und wenn es um problematische Kunstschaffende geht, dann stellt sich schnell die Frage: Wie sollen wir damit umgehen? Mit der Kunst an sich? Aber auch den Menschen, die sie machen? Vor allem für Fans eine schwierige Situation, da deren Leben der oder die Kunstschaffende vielleicht maßgeblich geprägt hat. Aber auch die jeweiligen Film-, Musik- oder Kulturinstitutionen müssen oft Haltung, wirtschaftliche Konsequenzen und einen verantwortlichen Umgang gegeneinander abwägen. Beispiele gibt es sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell zu Genüge: R. Kelly, Michael Jackson, Roger Waters, J. K. Rowling, Kanye West, Kevin Spacey oder Bill Cosby. Zuletzt wurden Vorwürfe gegen Superstar Lizzo laut. Die Anschuldigungen reichen von Missbrauch bis hin zu Antisemitismus. Was also tun? Und ab welchem Punkt? Bücher verbannen? Filme nicht mehr zeigen? Konzerte sogar verbieten - solange Wahrheitsgehalt und Schwere der Vorwürfe im Unklaren sind? Oder entbinden uns juristische Freisprüche, laufende oder eingestellte Verfahren vom eigenen Handeln oder auch einem kollektiven Boykott? Das diskutieren wir bei 13 FRAGEN. Gäste: Unico, YouTuber; Katharina Mückstein, Regisseurin und Drehbuchautorin; Donna Savage, Rapperin und Kunststudentin; Torsten Groß, Musikjournalist; Alexander Prinz / Der Dunkle Parabelritter, YouTuber; Bela Teqiz, Musikerin und Rammstein-Fan.

