Hamburg (ots) - Psychische und soziale Probleme, Depressionen bis hin zu Suizidgedanken. In einer aktuellen STRG_F-Dokumentation (NDR/funk) beklagen mehrere ehemalige Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" teils gravierende Folgen im Zuge ihrer Teilnahme an Heidi Klums Casting-Show. "Was das mit einem macht, kann man nicht beschreiben," sagt Simone Kowalski, Gewinnerin der 14. Staffel, heute. "Das Zusammenleben in ...

