#NDRfragt: Kirche ohne Zukunft? Ein Viertel der befragten Kirchenmitglieder denkt über den Austritt nach - crossmedialer NDR Schwerpunkt am Dienstag

Warum treten Menschen aus der Kirche aus? Was bewegt andere Mitglieder zu bleiben und wie müsste Kirche aussehen, damit sie Menschen eine (neue) Heimat geben könnte? Am 27. Juni geht der NDR im crossmedialen Schwerpunkt "Bleiben oder Gehen? Kirchenaustritte beschäftigen den Norden"diesen Fragen nach. Eine nicht repräsentative Umfrage unter rund 12.800 Mitgliedern der #NDRfragt-Gemeinschaft zeigt: Der Mitgliederschwund der Kirchen könnte weitergehen.

Jeweils gut 50 Prozent der Befragten, die aus der Kirche ausgetretenen sind, geben als Grund die Kirchensteuer oder "andere Moralvorstellungen" an. Wer austritt, ist im Mittel fast 27 Jahre alt, also am Beginn seiner Berufskarriere.

Unter den Befragten, die in der Kirche sind, denkt gut ein Viertel derzeit darüber nach, auszutreten. Zwei Drittel davon stoßen sich am intransparenten Umgang der Kirchen mit Missbrauchsfällen, knapp 60 Prozent jeweils am fraglichen Umgang mit Kirchenmitteln oder allgemein an der Kirchensteuer.

Die Kirchenmitglieder unter den Befragten sehen auch Positives: Zwei Drittel schätzen die Unterstützung bedürftiger Menschen. Auch die Bewahrung der christlichen Werte (63 Prozent) und Rituale (51 Prozent) werden häufig genannt.

Die Umfrageergebnisse von #NDRfragt sind nicht repräsentativ, geben aber Aufschluss darüber, was die Norddeutschen bewegt. Denn die Antworten werden nach den statistischen Merkmalen Schulabschluss, Alter, Geschlecht und Bundesland gewichtet, um Verzerrungen herauszurechnen. An der Umfrage nahmen 12.845 Norddeutsche im Zeitraum vom 8. bis zum 14. Juni teil. Titel der Umfrage war: "Kirche ohne Zukunft?".

Crossmedialer Schwerpunkt zum Thema im NDR am 27. Juni

Die Umfrage von #NDRfragt ist Teil des Crossmedialen Schwerpunkts im NDR: "Bleiben oder Gehen? Kirchenaustritte beschäftigen den Norden" am Dienstag, 27. Juni.

Am 27. Juni sendet der NDR in Radio und TV zahlreiche Berichte und Gespräche über die Situation der Kirche im Norden. Im Mittelpunkt stehen Reportagen aus Gemeinden und Porträts von Menschen, die aus- und manchmal auch wieder eingetreten sind. Die Website ndr.de/kirchenaustritte sammelt die Inhalte des Schwerpunkttages und bietet weitere Infos und Zahlen zum Thema aus dem NDR Sendegebiet.

Auch die Redezeit im Radio auf NDR Info um 20.33 Uhr läuft unter dem Titel "Kirchen zwischen Mitgliederschwund und Reformen - bleiben oder gehen?" Die Sendung bezieht dabei Hörerinnen und Hörer mit ihren Fragen und Anregungen ein.

Bereits ab Sonntag, den 25. Juni beschäftigt sich der NDR Info Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen "vertikal horizontal" unter dem Titel "Kirche mit Zukunft? Hingehen, wo die Leute sind!" mit der Frage, was die Kirchen tun können, um den weiteren Mitgliederschwund zu stoppen. "NDR Kultur - Das Journal" setzt bereits am Montag, 26. Juni den Schwerpunkt.

Wachsende #NDRfragt-Community mit fast 25.500 Norddeutschen

Mit #NDRfragt baut der NDR eine Community von Norddeutschen auf, die regelmäßig zu relevanten Themen per Online-Umfrage befragt wird. Mittlerweile sind knapp 25.500 Norddeutsche Mitglied der #NDRfragt-Gemeinschaft. Über die Ergebnisse der Umfragen berichtet der NDR in seinen Programmen.

Für die Umfrage-Gemeinschaft #NDRfragt können sich Interessierte fortlaufend unter NDR.de/NDRfragt anmelden. Registrierte erhalten regelmäßig per E-Mail Einladungen zu neuen Umfragen. Für Befragungen registrieren können sich alle, die mindestens 16 Jahre alt sind und in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Bremen wohnen.

Die Umfrage-Ergebnisse finden Sie ab Dienstag 27. Juni auch online auf NDR.de unter https://www.ndr.de/ndrfragt

