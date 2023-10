ZDF

ZDFinfo-Programmänderung KW 45/23

Mainz (ots)

Woche 45/23 Samstag, 04.11. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 5.30 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 „ZDF-History: Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte“ entfällt 6.15 ZDF.reportage Deutschland, Schlagerland Lieder, Leid und Leidenschaft Deutschland 2023 (weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 07.11. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 Leschs Kosmos Space Race 2.0 - Was passiert im All? Deutschland 2023 „Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Außerirdisches Leben“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 08.11. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 5.30 Hightech für den Alltag Aufzug, Rolltreppe & Co. Deutschland 2018 „Lebensretter Technik: Sprungtuch, Rettungshund und Co.“ entfällt 6.15 Leschs Kosmos Unfall-Analyse: Hightech-Detektive klären auf Deutschland 2021 6.45 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Bio-Terrorismus Australien 2018 (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 09.11. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Gefährliche Konkurrenz Australien 2018 „Leschs Kosmos - Aus dem Giftschrank der Natur: Pilze als Retter und Killer“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 10.11. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Mysterien des Weltalls Warum sind wir hier? Mit Morgan Freeman USA 2015 „Mysterien des Weltalls: Jeder Mensch ist ein Genie“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

