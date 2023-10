ZDF

Gaza und Hamas: Neue "Global PolitiX"-Folge in der ZDFmediathek

Der Angriff der radikalislamischen Hamas hat die Friedensbemühungen zwischen Israel und den arabischen Staaten zunichte gemacht. Die Welt blickt gebannt auf den Gazastreifen. In einer aktuellen Ausgabe des neuen digitalen ZDF-"auslandsjournal"-Formats "Global PolitiX" schildert Nicola Albrecht, die für das ZDF als Korrespondentin sechs Jahre lang in Israel war, kompakt die Geschichte des 40 Kilometer langen Küstenstreifens sowie die Hintergründe zur Terrororganisation Hamas und deren Waffenbrüder – zu sehen ab jetzt in der ZDFmediathek und auf Youtube. Das ZDF berichtet am Montag, 16. Oktober 2023, 19.25 Uhr, zudem in einem weiteren "ZDF spezial" mit Moderatorin Antje Pieper über die "Eskalation in Nahost". Im "auslandsjournal" am Mittwoch, 18. Oktober 2023, 22.15 Uhr im ZDF, berichtet unter anderem ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf aus dem Westjordanland über die Situation dort nach dem Hamas-Angriff auf Israel. Nicola Albrecht, die von 2014 bis 2020 das ZDF-Studio in Tel Aviv leitete, bietet in der zweiten, knapp 13-minütigen "Global PolitiX"-Folge aktuelle Eindrücke, Erfahrungen und Einschätzungen zu Gaza und Hamas. Zu Wort kommen darin auch weitere Korrespondentinnen und Korrespondenten des ZDF: Michael Bewerunge, der derzeit für das ZDF aus Israel über den "Nine-Eleven-Moment" des Landes berichtet, Golineh Atai, die aus Kairo auf die Situation schaut, Elmar Theveßen, der aus Washington die Perspektive der US-Regierung erläutert und Armin Coerper, der aus Moskau darstellt, was der Hamas-Angriff auf Israel für Putin und dessen Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet. Das "Global PolitX"-Format aus der "auslandsjournal"-Redaktion des ZDF, macht geopolitische Zusammenhänge deutlich, indem es die verschiedenen Perspektiven und die Kompetenz der Korrespondentinnen und Korrespondenten zu den jeweiligen Themen zusammenbringt. "auslandsjournal" und "auslandsjournal – die doku" Die ZDF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten berichten im "ZDF spezial", in den ZDF-Nachrichten- und Magazinsendungen sowie am kommenden Mittwoch, 18. Oktober 2023, 22.15 Uhr, im "auslandsjournal" erneut über die aktuelle Situation in Israel. Darüber hinaus steht am späten Mittwochabend ab 0.45 Uhr die "auslandsjournal"-Dokumentation "100 Jahre Türkei – Atatürks Traum und Erdoğans Wirklichkeit" auf dem ZDF-Programm. Der Film von ZDF-Türkei-Korrespondent Jörg Brase, der bereits ab Dienstag, 17. Oktober 2023, 19.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen ist, geht der Frage nach: Was ist von Mustafa Kemal Atatürks Traum geblieben? Seit der Gründung der Republik Türkei am 29. Oktober 1923 prägen ethnische, politische und religiöse Konflikte ihre Geschichte. ZDF-Korrespondent Jörg Brase trifft Menschen, die aus ihrer eigenen Lebenserfahrung heraus auf ihre Heimat und deren einhundertjährige Geschichte blicken und Antworten geben auf die Frage, wie die Wirklichkeit in der Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan heute aussieht. Kontakt Bei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Hier finden Sie eine Pressemappe zum auslandsjournal". Hier finden Sie das "auslandsjournal" in der ZDFmediathek. Hier finden Sie die neue "Global PolitiX"-Folge in der ZDFmediathek. Hier finden Sie die "auslandsjournal"-Doku zu 100 Jahre Türkei" in der ZDFmediathek.

