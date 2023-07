ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 31/23

Mainz (ots)

Woche 31/23 Mi., 2.8. Bitte Ergänzung der Dachzeile beachten: Die Welt im Dürrestress 0.15 auslandsjournal - die doku: Kampf ums Wasser (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.) Do., 3.8. 22.15 Am Puls mit Sarah Tacke Bitte Änderung beachten: Kein Respekt! Wenn Jugendliche zuschlagen Bitte streichen: Wenn der Rechtsstaat verhöhnt wird Woche 33/23 So., 13.8. Bitte Ergänzung der Dachzeile beachten: Die Welt im Dürrestress 18.00 ZDF.reportage Deutschland, Trockenland (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) Di., 15.8. Bitte Ergänzung der Dachzeile beachten: Die Welt im Dürrestress 21.00 ZDFzeit Trocknet Deutschland aus? (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Mi., 16.8.2023, um 1.55 Uhr beachten.) Mi., 16.8. Bitte Ergänzung der Dachzeile beachten: Die Welt im Dürrestress 1.10 Dürre in Europa - Die Katastrophe ist hausgemacht Woche 34/23 Sa., 19.8. Bitte Ergänzung der Dachzeile beachten: Die Welt im Dürrestress 17.35 plan b: Steter Tropfen So., 20.8. Bitte Ergänzung der Dachzeile beachten: Die Welt im Dürrestress 16.30 planet e.: Klimawandel und Extremwetter Mi., 23.8. Bitte Ergänzung um 1.00 Uhr beachten: Die Welt im Dürrestress – Die lange Nacht 1.00 planet e.: Problemflut Abwasser Woche 35/23 Mi., 30.8. Bitte Programmänderung und Ergänzung der Dachzeile beachten: Die Welt im Dürrestress 0.45 auslandsjournal - die doku: Kampf ums Wasser Die Welt im Dürrestress 1.30 auslandsjournal - die doku: Kampf ums Wasser (VPS 1.29/HD/UT) Vom Gletscher bis in die Wüste ZDF-Korrespondenten berichten (vom 2.8.2023) Deutschland/Kenia/Schweiz/Peru 2023 2.15 ZDFzeit (VPS 1.30) ZDFroyal: Mein Mann, der Kronprinz 3.00 auslandsjournal (VPS 2.15) 3.30 Die Spur (VPS 2.45) 4.00 frontal (VPS 3.15) (Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung " auslandsjournal - die doku: Kampf ums Wasser: Vom Colorado-River bis zum Yangtse" um 4.00 Uhr entfällt.) Woche 36/23 So., 3.9. 18.30 Terra Xplore Bitte Änderung beachten: Moderation: Jasmina Neudecker Bitte streichen: Leon Windscheid (Änderung bitte auch für die Wiederholung um 3.55 Uhr beachten.) Do., 7.9. Bitte Programmänderung ab 3.45 Uhr beachten: 3.45 Bares für Rares (VPS 3.44/HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 27.5.2021) Deutschland 2021 4.35 zdf.formstark (VPS 4.30) (Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "Die Rosenheim-Cops" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell