ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 30/23

Mainz (ots)

Woche 30/23 Mo., 24.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Feuer im Ferienparadies - Großbrand auf Rhodos Moderation: Antje Pieper 19.35 WISO-Dokumentation (VPS 19.25) Reisen ohne Fußabdruck (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 32/23 Fr., 11.8. 20.15 sportstudio live (VPS 20.14) DFB-Pokal, 1. Runde Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 . . . Bitte Ergänzungen beachten: Anschließend Zusammenfassungen weiterer Spiele: 1.FC Saarbrücken – Karlsruher SC TuS Bersenbrück – Borussia Mönchengladbach SV Sandhausen - Hannover 96 Woche 33/23 So., 13.8. 18.00 ZDF.reportage Deutschland, Trockenland Bitte Korrektur beachten: Film von Enrico Demurray und Angelika Wörthmüller Bitte streichen: Charlotte Gerling (Korrektur bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) Woche 34/23 Sa., 19.8. 8.45 sportstudio live Leichtathletik-WM . . . Bitte streichen: Audiodeskription Bitte auch für folgende Termine beachten: Mi., 23.8., 10.30 Uhr und 12.05 Uhr Fr., 25.8., 10.00 Uhr und 12.05 Uhr So., 27.8., 6.55 Uhr _________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 10.25 Notruf Hafenkante (VPS 10.24/HD/AD/UT) Der doppelte Viktor Melanie Hansen Sanna Englund Mattes Seeler Matthias Schloo Claudia Fischer Janette Rauch Tarik Coban Serhat Cokgezen Wolf Haller Hannes Hellmann Wolle Harald Maack Dr. Jasmin Jonas Gerit Kling und andere Buch: Ulf Tschauder Regie: Oren Schmuckler Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises (Erstsendung 18.1.2018) Deutschland 2018 Woche 35/23 So., 27.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Abenteuer Urlaub Abschalten oder Austoben Film von Christoph Warneck Deutschland 2023 ________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Abenteuer Urlaub Abschalten oder Austoben Film von Christoph Warneck (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell