ZDF-Programmänderung ab Woche 31/23

Woche 31/23 Mi., 2.8. Bitte nochmaligen neuen Ausdruck beachten: 0.15 auslandsjournal - die doku: Kampf ums Wasser (HD/UT) Vom Gletscher bis in die Wüste ZDF-Korrespondenten berichten Deutschland/Kenia/Schweiz/Peru 2023 _______________________ Bitte nochmaligen neuen Ausdruck beachten: 4.00 auslandsjournal - die doku: Kampf ums Wasser (HD/UT) Vom Gletscher bis in die Wüste ZDF-Korrespondenten berichten (von 0.15 Uhr) Deutschland/Kenia/Schweiz/Peru 2023 Woche 32/23 Sa., 5.8. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 23.00 Uhr beachten: 23.00 sportstudio reportage Titel, Tore, tausend Träume 0.05 heute Xpress (VPS 0.00) 0.10 Filmnacht im ZDF (VPS 0.05) Sneakers - Die Lautlosen 2.05 Harte Ziele (VPS 2.00) 3.20 SOKO München (VPS 3.15) 4.05 SOKO Wismar (VPS 4.00) 4.50- Die Rosenheim-Cops (VPS 4.45) 5.35 So., 6.8. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.35 zdf.formstark (VPS 5.30) (Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.) Mi., 9.8. Bitte Beginnzeitkorrektur ab 0.55 Uhr beachten: 0.55 sportstudio reportage Titel, Tore, tausend Träume (Weiterer Ablauf ab 3.40 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "ZDFzeit: ZDFbesseresser: Die Tricks von McDonald’s & Co." entfällt.) Woche 35/23 Mi., 30.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 0.45 auslandsjournal - die doku: Kampf ums Wasser (HD/UT) Vom Colorado-River bis zum Yangtse ZDF-Korrespondenten berichten Deutschland/Ägypten/USA/Frankreich/China 2023 _______________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.00 auslandsjournal - die doku: Kampf ums Wasser (HD/UT) Vom Colorado-River bis zum Yangtse ZDF-Korrespondenten berichten (von 0.45 Uhr) Deutschland/Ägypten/USA/Frankreich/China 2023

