ZDF-Programmänderung ab Woche 29/23

Woche 29/23 Do., 20.7. Bitte Livestream-Anmerkung beachten: **FIFA Frauen WM 2023 bei sportstudio.de: Nigeria - Kanada mit Kommentator Oliver Schmidt aus Melbourne/Australien ab 4.30 Uhr im Livestream Fr., 21.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 5.30 Uhr beachten: 5.30 ARD-Morgenmagazin 6.30 sportstudio live (HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss 7.00 sportstudio live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 Philippinen - Schweiz Vorrunde Gruppe A Übertragung aus Dunedin/Neuseeland Kommentator: Norbert Galeske FIFA Frauen WM 2023 bei sportstudio.de: Nigeria - Kanada mit Kommentator Oliver Schmidt aus Melbourne/Australien ab 4.30 Uhr im Livestream 9.05 heute Xpress (VPS 9.00) 9.10 sportstudio live (HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss 9.30 sportstudio live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 Spanien - Costa Rica Vorrunde Gruppe C Übertragung aus Wellington/Neuseeland Kommentatorin: Claudia Neumann 11.30 sportstudio live (HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss (Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen. "ARD-Morgenmagazin" ab 6.30 Uhr nur über die ARD. "Volle Kanne - Service täglich", "Notruf Hafenkante: Der doppelte Viktor" und "SOKO Wismar: Die Moorleiche" entfallen.) Woche 30/23 Sa., 22.7. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Annie - kopfüber ins Leben (VPS 20.14/HD/AD/UT) Komödie Annie Bernadette Heerwagen Ralf Frieding Thomas Loibl Cora Frieding Antonia Fulss Raimund Adjey Eugene Boateng Tine Konradi Kathrin von Steinburg Nils Konradi Manuel Rubey Doris Baumann Rita Russek Lydia Frieding Brigitte Kren Helmut Frieding Michael Lerchenberg Prof. Hartung Michael Fitz und andere Schnitt: Monika Abspacher Musik: Dieter Schleip Kamera: Philipp Timme Buch: Dominique Lorenz Regie: Martin Enlen (Erstsendung 19.3.2020) Deutschland 2020 ("Ein Dorf rockt ab" entfällt.) Mo., 24.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 5.30 Uhr beachten: 5.30 ZDF-Morgenmagazin 7.30 sportstudio live (HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss 8.00 sportstudio live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 Italien - Argentinien Vorrunde Gruppe G Übertragung aus Auckland/Neuseeland Kommentator: Oliver Schmidt In der Halbzeitpause: gegen 8.45 heute Xpress (VPS 9.00) 10.00 sportstudio live (HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss zu Mo., 24.7. 10.30 sportstudio live (VPS 10.29/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 Deutschland - Marokko Vorrunde Gruppe H Übertragung aus Melbourne/Australien Kommentatorin: Claudia Neumann In der Halbzeitpause: gegen 11.15 heute Xpress (VPS 11.14/HD/UT) 12.30 sportstudio live (HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss 13.00 sportstudio live (VPS 12.59/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 Brasilien - Panama Vorrunde Gruppe F Übertragung aus Adelaide/Australien Kommentator: Norbert Galeske In der Halbzeitpause: gegen 13.45 heute Xpress (VPS 15.00) 15.00 sportstudio live (VPS 14.59/HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss 15.35 sportstudio live Schwimm-WM (HD/UT) Zusammenfassung aus Fukuoka/Japan Kommentator: Volker Grube Experte: Christian Keller 16.00 heute - in Europa 16.10 Die Rosenheim-Cops (Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen. "Volle Kanne - Service täglich", "Notruf Hafenkante: Die Tirana-Connection", "SOKO Wismar: Als der Fremde kam", 12.00 "heute", "drehscheibe", "heute - in Deutschland", "Die Küchenschlacht" und "Bares für Rares" entfallen. "ARD-Mittagsmagazin" nur über die ARD.) Mi., 26.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 9.05 Uhr beachten: 9.05 sportstudio live (VPS 9.04/HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss 9.30 sportstudio live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 Spanien - Sambia Vorrunde Gruppe C Übertragung aus Auckland/Neuseeland Kommentatorin: Claudia Neumann FIFA Frauen WM 2023 bei sportstudio.de: Japan - Costa Rica mit Kommentator Oliver Schmidt aus Dunedin/Neuseeland ab 7.00 Uhr im Livestream 11.30 sportstudio live (HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss 12.00 heute 12.10 drehscheibe 13.00 sportstudio live (VPS 12.59/HD/UT) Schwimm-WM Übertragung aus Fukuoka/Japan Kommentator: Volker Grube Experte: Christian Keller Schwimm-WM bei sportstudio.de: Finals Beckenwettbewerbe aus Fukuoka/Japan mit Kommentator Volker Grube und Experte Christian Keller ab 13.00 Uhr im Livestream 13.20 sportstudio live (HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss 14.00 sportstudio live (VPS 13.59/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 Kanada - Irland Vorrunde Gruppe B Übertragung aus Perth/Australien Kommentator: Norbert Galeske In der Halbzeitpause: gegen 14.45 heute Xpress (VPS 15.00/HD/UT) _________________________ zu Mi., 26.7. 16.00 sportstudio live (VPS 15.59/HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss 16.10 Die Rosenheim-Cops (Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen. "Volle Kanne - Service täglich", "Notruf Hafenkante: Schwiegermuttermonster", "SOKO Wismar: Meine beste Freundin", "heute - in Deutschland", "Die Küchenschlacht", "Bares für Rares" und "heute – in Europa" entfallen. "ARD-Mittagsmagazin" nur über die ARD.) Do., 27.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 9.05 Uhr beachten: 9.05 sportstudio live (VPS 9.04/HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss 9.30 sportstudio live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 Portugal - Vietnam Vorrunde Gruppe E Übertragung aus Hamilton/Neuseeland Kommentator: Norbert Galeske In der Halbzeitpause: gegen 10.15 heute Xpress (VPS 9.00/HD/UT) FIFA Frauen WM 2023 bei sportstudio.de: USA - Niederlande mit Kommentator Oliver Schmidt aus Wellington/Neuseeland ab 3.00 Uhr im Livestream 11.30 sportstudio live (HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss 12.00 sportstudio live (VPS 11.59/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 Australien - Nigeria Vorrunde Gruppe B Übertragung aus Brisbane/Australien Kommentatorin: Claudia Neumann In der Halbzeitpause: gegen 12.45 heute Xpress (HD/UT) Schwimm-WM bei sportstudio.de: Finals Beckenwettbewerbe aus Fukuoka/Japan mit Kommentator Volker Grube und Experte Christian Keller ab 13.00 Uhr im Livestream _______________________ zu Do., 27.7. 14.00 sportstudio live (VPS 13.59/ HD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss (Weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen. "Volle Kanne - Service täglich", "Notruf Hafenkante: Du gehörst mir", "SOKO Wismar: Krieg der Sterne", 12.00 "heute", "drehscheibe" und "heute - in Deutschland" entfallen. "ARD-Mittagsmagazin" nur über die ARD.) Fr., 28.7. Bitte Programmänderung ab 4.25 Uhr beachten: 4.25 zdf.formstark (VPS 4.24/HD) Deutschland 2023 4.35 Leute heute (HD/UT) (von 17.45 Uhr) Deutschland 2023 4.50 hallo deutschland (VPS 5.10) 5.20- Alien Surfgirls (HD/UT) 5.45 Besuch von einem anderen Stern Ein Boot im Kornfeld Zoey Lucy Fry Kiki Jessica Green Amber Philippa Coulthard Luca Kenji Fitzgerald Brandon Andrew J. Morley Madison Paige Houden und andere Buch: Chris Roache Regie: Colin Budds Australien 2011 Informationen zur FIFA Frauen WM 2023 in der ZDFheute-App sowie im ZDFtext ab Seite 200. (Die Wiederholung "Die Rosenheim-Cops" entfällt.

