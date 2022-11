DIE ZEIT

DIE ZEIT veröffentlicht CHE Ranking 2022 der Masterstudiengänge für die Ingenieurwissenschaften und Psychologie

Gütersloh/Hamburg (ots)

Die neuen Master-Rankings des Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) sind ab sofort online kostenlos auf ZEIT ONLINE unter www.zeit.de/masterranking zu lesen und erscheinen in Auszügen auch in der aktuellen Ausgabe von ZEIT CAMPUS (ab jetzt im Handel).

In diesem Jahr wurden Fächer der Ingenieurwissenschaften und das Fach Psychologie untersucht. Sehr viel Lob für die Studienbedingungen in den Ingenieurwissenschaften bekommen besonders die Technischen Universitäten von ihren Masterstudierenden. Ebenso überzeugen die Universitäten Ulm, Erlangen-Nürnberg und die Universität der Bundeswehr in Hamburg die Masterstudierenden. Viele sehr gute Bewertungen gibt es zudem an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. In Psychologie punkten neben den Universitäten Mannheim und Münster besonders Universitäten in Bayern und Baden-Württemberg.

"An der Befragung haben sich bundesweit knapp 10.000 Masterstudierende beteiligt. Niemand kann besser beurteilen, was die Hochschulen im Masterstudium zu bieten haben", so Dr. Nina Horstmann, die verantwortlich für die Befragung der Masterstudierenden im CHE Ranking ist. Die Studierendenurteile und Fakten zu Forschung und Lehre geben zusammen einen umfassenden Überblick über die Studienbedingungen im Masterstudium in den untersuchten Fächern. Dieser ermöglicht es den Bachelorabsolventinnen und -absolventen, eine informierte Entscheidung für das Masterstudium zu treffen.

Im neuen Vergleich bewerten die Masterstudierenden ihre Studienbedingungen anhand von bis zu acht Kriterien. Sie beurteilen erstmalig den Einsatz digitaler Lehrelemente, außerdem unter anderem die "Allgemeine Studiensituation", das "Lehrangebot", die "Studienorganisation" und den "Wissenschaftsbezug", der die Vertiefungsmöglichkeiten wissenschaftlichen Arbeitens und die Präsenz innovativer Forschung im Masterstudium umfasst.

Im Fach Elektrotechnik und Informationstechnik bekommen die Universität Ulm, die TU München, die Universität Erlangen-Nürnberg, die Universität Stuttgart und die TU Darmstadt vielfach sehr gute Bewertungen für die Studienbedingungen. Bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften überzeugen die Hochschule Reutlingen und die FH Aachen die Studierenden hinsichtlich vieler Kriterien.

Im Fach Maschinenbau können die TU München am Standort Garching und die Universität der Bundeswehr in Hamburg ihre Masterstudierenden in allen Kriterien überzeugen: Sie erhalten Spitzenplatzierungen bei der allgemeinen Studiensituation, der Betreuung, dem Einsatz digitaler Lehrelemente, dem Lehrangebot, der Studienorganisation, der Unterstützung im Studium und dem Übergang zum Masterstudium sowie dem Wissenschaftsbezug. Mehrfach punkten auch die RWTH Aachen und die TU Dresden sowie die BTU Cottbus Senftenberg bei den Masterstudierenden. An den Hochschulen für angewandte Wissenschaften werden die Hochschule Furtwangen und die FH Bielefeld hinsichtlich vieler Kriterien sehr positiv bewertet.

Vielfach sehr zufrieden sind die Masterstudierenden im Fach Werkstofftechnik/Materialwissenschaft an der Universität des Saarlandes, der RWTH Aachen und der TU Darmstadt. Ebenfalls vielfach sehr gut bewertet werden die Hochschule Aalen und in Österreich die FH Oberösterreich.

Mehrfach gute Studienbedingungen im Fach Chemieingenieurwesen gibt es aus Sicht der Masterstudierenden an der TU Clausthal.

Die Masterstudierenden in Bauingenieurwesen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen loben besonders viele Kriterien ihrer Studienbedingungen an den Hochschulen Biberach, der TH Mittelhessen und der HFT Stuttgart.

Die Universität Mannheim überzeugt ihre Masterstudierenden im Fach Psychologie in allen Kriterien. Viele sehr gute Bewertungen bekommen auch die Universitäten in Münster, Ulm, die LMU München, Konstanz und die Uni Koblenz-Landau in Landau sowie die Katholische Universität/Eichstätt.

Das CHE erhebt neben den Studierendenurteilen auch Fakten-Indikatoren: An Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen werden verschiedene Aspekte wie Forschungsgelder, Veröffentlichungen, Zitationen pro Publikation und Anzahl von Promotionen ausgewiesen. Sie geben einen Überblick über die Forschungsleistung in den Fachbereichen. Zudem wird dargestellt, wie intensiv der Kontakt zur Berufspraxis während des Masterstudiums ausfällt. Die Ergebnisse bei den Fakten und Urteilen werden jeweils einer Spitzen-, Mittel- und Schlussgruppe zugeordnet.

Das Studierendenmagazin ZEIT CAMPUS veröffentlicht eine Auswahl des Rankings. Die Ergebnisse für Ingenieurwissenschaften an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen erscheinen in der aktuelle Ausgabe 1/23 ab dem 22. November 2022. In der darauffolgenden Ausgabe 2/23 im Februar 2023 werden die Ergebnisse für Psychologie dargestellt.

