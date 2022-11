DIE ZEIT

Bislang unbekannte Details über die letzten Stunden der iranischen Oppositionellen Nika Schakarami

Im Todesfall der 16-jährigen iranischen Oppositionellen Nika Schakarami sind neue Details bekannt geworden. Recherchen des ZEITmagazins zufolge habe sich Schakarami in der Nacht, in der sie verschwand, zuvor auf einer Demonstration in Teheran vor Polizisten gerettet. So erzählte es ihre deutsche Freundin, mit der sie in einer Liebesbeziehung stand, dem ZEITmagazin. Schakaramis Begleiter jedoch sei in jener Nacht vom 20. auf den 21. September 2022 festgenommen worden. Dieser habe viele Demo-Videos von ihr auf dem Handy gehabt. Das Telefongespräch zwischen Schakarami und ihrer Freundin, die in Leipzig wohnt, fand um etwa halb zwei Uhr iranischer Ortszeit am Morgen des 21. September statt. Bislang ging man davon aus, sie habe das letzte Lebenszeichen Stunden zuvor gesendet, als sie von Polizisten verfolgt wurde.

Die Recherchen widersprechen einem Detail der Version, die zeitweise durch das iranische Regime verbreitet wurde: Iranischen Staatsmedien zufolge hätten Nachbarn eines hohen Teheraner Gebäudes um drei Uhr morgens ein lautes Geräusch gehört, wohl, weil Schakarami von einem Dach gestürzt sei. Dem ZEITmagazin zufolge aber schickte Schakarami noch um 4.40 Uhr WhatsApp-Nachrichten an ihre Leipziger Freundin.

Nika Schakarami wurde Anfang Oktober zu einer Ikone der Proteste im Iran, nachdem ihr Tod bekannt wurde. Ein Video, in dem sie ein persisches Liebeslied singt, ging viral.

