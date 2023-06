ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 19. Juli 2023

Da kommst Du nie drauf!

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Mittwoch, 19. Juli 2023, 20.15 Uhr Da kommst Du nie drauf! Die große Show der schrägen Fragen "Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Runden gegeneinander um den Sieg und für einen guten Zweck. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. Diesmal sind Sonja Zietlow, Oliver Mommsen, Sabine Heinrich, Bettina Zimmermann und The BossHoss mit dabei. Johannes B. Kerner war im Vorfeld der Sendung selbst unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht. Die angeregten Diskussionen und witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreu dem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"

