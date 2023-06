ZDF

"Der ZDF Comedy Sommer" mit den Stars der Stand-up-Comedy-Szene

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

"Der ZDF Comedy Sommer" bietet in diesem Jahr sechs Shows mit den Stars der deutschen Stand-up-Comedy-Szene. Torsten Sträter, Till Reiners, Michael Mittermeier, Olaf Schubert, Abdelkarim und Tahnee präsentieren jeweils eine Show, in der sie mit hochkarätigen Gästen auf der Bühne stehen – immer freitags um 22.55 Uhr im ZDF, los geht es am 23. Juni 2023.

Zum Auftakt von "Der ZDF Comedy Sommer" begrüßt Gastgeber Torsten Sträter Maxi Gstettenbauer, Lisa Feller und Shooting-Star Tony Bauer. In der zweiten Folge am Freitag, 30. Juni 2023, 22.55 Uhr, führt Till Reiners durch den Abend und freut sich auf seine Gäste Christian Ehring, Negah Amiri sowie Shooting-Star Alex Stoldt.

Weitere Sendetermine sind der 7., 14., 21. und 28. Juli 2023. In der ZDFmediathek sind die ersten beiden Folgen ab Freitag, 23. Juni 2023 abrufbar; ab Folge zwei werden dann alle Sendungen jeweils eine Woche vor der linearen Ausstrahlung in der ZDFmediathek erscheinen. Außerdem sind Highlights der sechs Shows auf dem Youtube-Kanal "ZDF Comedy" zu sehen.

Kontakt Bei Fragen zum "ZDF Comedy Sommer" erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-16293 oder per E-Mail an zobel.j@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos Pressefotos zum "ZDF Comedy Sommer"erhalten Sie als Download (nach Login), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de.

Weitere Informationen Mehr Comedy und Satire in der ZDFmediathek. "ZDF Comedy" auf Youtube.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell