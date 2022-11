MagentaSport

3. Liga komplett live bei MagentaSport: Schweinsteiger mosert über viele Geschenke

Sechzigs Aufstiegsmotor stottert, Saarbrückens erfolgreicher Interimstrainer Ziehl sucht schnell seinen Nachfolger

München (ots)

Der Aufstiegsmotor des TSV 1860 München stottert - 2. Niederlage in Folge, diesmal 0:1 gegen Saarbrücken, vor dem Mittwochduell in Freiburg (ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport) immerhin noch Zweiter. "Der Kackpunkt war, dass wir in der 1. Halbzeit einfach das Tor nicht getroffen haben", konstatiert der zurückkehrte Löwen-Torjäger Marcel Bär. Saarbrücken könne sich beim Keeper Batz "bedanken, dass sie hier gewonnen haben!" Die Erfolgsserie des Interimstrainers Rüdiger Ziehl, eigentlich Sportlicher Leiter in Saarbrücken, ist hingegen bockstark: 13 Punkte seit Amtsantritt - braucht der Tabellenfünfte überhaupt einen neuen Coach? "Wir sind auf der Suche nach einem Trainer", beeilte sich Rüdiger Ziehl zu erklären, der "heilfroh und glücklich" über den Sieg in München sei. Richtig viele Tore, 15 insgesamt, fielen auf den beiden anderen Plätzen. Nach dem Geschmack von Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger ein paar zu viele beim 3:4 in Zwickau: "Wir verteilen im Moment zu viele Geschenke." Daher rutscht der VfL bedrohlich nahe an die Abstiegsplätze. Dritter Auswärtssieg in Folge für RW Essen beim 5:3 in Oldenburg. Essens Trainer Christoph Dabrowski sah "ein fantastisches Spiel für die Zuschauer", monierte aber zart: "Ich hätte mir weniger Gegentore gewünscht, aber Fußball ist eben kein Wunschkonzert."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen plus Clips von den Sonntagsspielen - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Dienstag und Mittwoch folgt schon der 16. Spieltag - jeweils live ab 18.45 Uhr in der Konferenz oder als Einzelspiel abrufbar. Top am Dienstag: Dresden beim Aufstiegsaspiranten Wiesbaden.

TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken 0:1

Spitzenspiel in Giesing bei den Löwen. Die Münchner wollten das 0:1 in Bayreuth schnell wieder vergessen machen - gelang auch nach einer guten 1. Halbzeit. Doch Sechzig läuft einem leichtfertigen Gegentor nach 47 Minuten durch den ehemaligen FCB-Akteur Cuni hinterher: viele hohe Bälle, gut vorgetragen war das dann nicht mehr. Der TSV 1860 hat mittlerweile 6 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Elversberg. Saarbrücken bestätigt die Form der vergangenen Wochen und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Löwen.

Michael Köllner, Trainer 1860 München: "Wir haben in der 1. Halbzeit richtig gut und dominant gespielt. Wir hatten viele Möglichkeiten. Wir haben aber kein Tor gemacht und dann den Standard schlecht verteidigt. Dem Rückstand sind wir dann nur noch hinterhergelaufen... Wir haben wenigstens Chancen herausgespielt im Vergleich zur vergangenen Woche. Schade, dass wir die vergeben haben. Am Ende geht der Ball manchmal rein und manchmal nicht."

Der Link zum kompletten Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Nm9XeUlMakd5OTEzUzhhVVFtdGlOZz09

Marcel Bär, 1860 München: "Wir haben richtig gut gespielt in der 1. Halbzeit. Wir hatten eine Menge Chancen. Ich würde sagen, Saarbrücken hatte einen überragenden Keeper, sonst wäre das Spiel ganz anders ausgegangen."

Marvin Cuni, Torschütze Saarbrücken: "Wir sind gut aus der Pause gekommen und haben direkt das Tor gemacht. Hinten raus haben wir alles gut verteidigt... Für mich persönlich war es sehr gut. Ich komme aus München. Ich habe in der Jugend öfters gegen 1860 gespielt. Da ist es umso schöner hier das Tor zu machen und zu gewinnen."

Rüdiger Ziehl, Interimstrainer und sportlicher Leiter Saarbrücken: "Die Mannschaft hat eine beherzte Leistung auf den Platz gebracht. In der 1. Hälfte hatten wir ein, zwei Momente, in denen wir Glück haben. Für die 2. Halbzeit einfach ein großes Kompliment an die Mannschaft. Wir haben es nach der Führung gut gemacht und auch gut verteidigt. Ich bin mit der Leistung hochzufrieden. Auch wenn der Sieg vielleicht ein bisschen glücklich war, bin ich auch heilfroh darüber... Ich habe in der Halbzeit an die Moral appelliert. Wir haben mehr Kompaktheit, mehr Mut gebraucht. Es war eine deutlich bessere 2. Halbzeit."

Richard Neudecker, Ex-Löwe, spielt jetzt bei Saarbrücken: "Dass du hier drei Punkte mitnimmst, ist sehr schwer. Das werden nicht viele Teams schaffen. Da sind wir schon froh drüber... Es war für mich ein schwieriges Spiel. Ich bin ein Kopf-Mensch. Wenn ich hier gegen die Kollegen spiele und die Fans, dann kommt da schon Nervosität auf. Das hat man vielleicht auch gesehen und gemerkt. Am Ende hat es zum Glück gereicht."

Der Link zum ganzen Gespräch: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=elk2aHo4RGRTT2RYZVRLVjlvWVdQQT09

FSV Zwickau - VfL Osnabrück 4:3

Kurioser Abstiegskampf in Zwickau. Der Spielverlauf: 2:0, 2:2 und am Ende steht es 4:3 für Zwickau, der FSV feiert somit nach 6 Spielen wieder einen Sieg. Osnabrück ist nach der 4. Niederlage aus 6 Spielen mit insgesamt 16 Punkten dicht an den Abstiegsrängen und punktgleich mit Zwickau als Siebzehnter.

Joe Enochs, Trainer Zwickau: "Wir hatten in dieser Saison Schwierigkeiten mit dem Tore schießen gehabt. Dass wir jetzt vier auf einmal schießen, ist schön... Wir haben uns auf die ganz einfachen Dinge konzentriert. Osnabrück ist eine richtig gute Mannschaft. Wenn man da 4 Tore schießt, spricht das für die Mannschaft."

Johannes Brinkies, Zwickau: "Nach dem Schlusspfiff ist eine große Last abgefallen. Bei mir und bei der Mannschaft. Ich war glücklich und dankbar, dass ich wieder spielen durfte. Das wir dann gegen eine gute Mannschaft einen Heim-Dreier einfahren, ist schon super-klasse... Wir müssen bei den Standards besser aufpassen. Wir werden nicht immer 4 Tore schießen. Da müssen wir die Sachen noch besser wegverteidigen."

Marc Heider, Tor- und Eigentorschütze, Osnabrück: "Das ist natürlich bitter, wenn man sich immer wieder zurückkämpft. Wenn man aber so viele Geschenke verteilt, ist es schwierig, Spiele zu gewinnen. Das darf uns nicht passieren, aber es ist eben passiert. Solche Fehler müssen wir dringend abstellen. Dann machst du noch so ein Scheiß-Eigentor. Das ist einfach bitter... Es geht nicht um einzelne Leistungen. Es geht um den Teamerfolg. Der war nicht gegeben. Deshalb sind wir alle enttäuscht. Da zählen einzelne Schicksale überhaupt nicht."

Das ganze Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZE8zeWdpUlkvQkRNUGhKTDlwL25wQT09

Tobias Schweinsteiger, Trainer Osnabrück: "Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir hatten das Spiel weitestgehend unter Kontrolle. Drei Tore sind Geschenke von uns. Es tut mir für meine Jungs leid, denn die haben sich nie aufgegeben. Wir hatten noch ein paar Chancen zum Schluss. Wir wurden wieder nicht belohnt für einen großen Aufwand... Wir verteilen im Moment zu viele Geschenke. Die Jungs machen das nicht mit Absicht. Die Jungs haben aber den Willen und zeigen, dass sie wollen. Die Fans haben das auch gesehen, dass wir uns selbst um unseren Lohn bringen."

Tobias Schweinsteiger, der Trainer des VfL, erklärte nach dem Spiel den Fans die Niederlage: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=anU0QlVKdTRSTmpBU1J1eXl2NVRkdz09

VfB Oldenburg - RW Essen 3:5

Das Duell der Aufsteiger in Oldenburg. Der VfB mit zuletzt drei Niederlagen in Serie. Essen hingegen seit fünf Spielen ungeschlagen, will den Aufwärtstrend fortsetzen. Es folgt ein wilder Nachmittag. Der Spielstand dreht sich mehrmals - 1:0, 1:3, 3:3 und am Ende steht es 3:5 für Essen. Damit stellt der VfB die schlechteste Defensive der Liga und steckt mittendrin im Abstiegskampf.

Manfred Starke, Doppeltorschütze für Oldenburg: "Jetzt bin ich gerade sehr genervt. Wir betreiben immer einen großen Aufwand, um die Tore zu verhindern und um welche zu schießen. Dann kriegen wir hier so einfache Gegentore. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Das fängt vorne an und hört hinten auf. Wir dürfen niemals so viele Tore wie in den letzten Spielen bekommen... Wir müssen versuchen, unser letztes Hemd auf dem Platz zu lassen. Wenn wir drei Tore schießen, müssen wir zumindest einen Punkt mitnehmen."

Sebastian Schachten, Sportlicher Leiter Oldenburg: "Wir sind super zurückgekommen und haben eine gute Moral bewiesen. Wir kriegen aber am Ende zwei zu einfache Gegentore und die haben das Spiel entschieden... Am Ende steht da eine Niederlage, die weh tut."

Dario Fossi, der Trainer der Oldenburger, war nach dem Schlusspfiff sauer in die Analyse mit seinen Spielern: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VytxZDk4czNnZERmS0puSFFIbElOdz09

Christoph Dabrowski, Trainer Essen: "Für die Zuschauer war das ein fantastisches Spiel. Ich glaube, dass wir als hochverdienter Sieger vom Platz gehen. Ich bin sehr zufrieden, dass wir unseren Weg fortgesetzt haben, auch wenn wir zwischenzeitlich eine 3:1-Führung aus der Hand gegeben haben. Das ist der 3. Auswärtssieg in Folge. Ich bin glücklich über den Sieg... Das war zu Beginn ein typisches 3. Liga-Spiel. Man hat gesehen, dass Oldenburg den Bock umstoßen will. Wir gehen in Rückstand, rappeln uns auf und waren dann gut im Spiel. Ich hätte mir weniger Gegentore gewünscht, aber Fußball ist eben kein Wunschkonzert."

Der Link zum kompletten Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dy9ySDB6ZzF1TDBBaTNEUlBhaHBvdz09

Felix Bastians, Doppeltorschütze Essen: "Die drei Punkte sind sehr wichtig. Normalerweise wird es auswärts extrem eng, wenn du drei Tore kassierst. Wir haben fünf geschossen, deswegen können wir sehr zufrieden nach Hause fahren... Als Verteidiger spielst du lieber zu Null. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben uns den Aufwärtstrend hart erarbeitet. DA wollten wir dran anknüpfen. Das ist uns in der Defensive nicht immer ganz gelungen. Dafür waren wir vorne effektiv."

Die 3. Liga bei MagentaSport:

Dienstag, 08.11.2022

Ab 18:45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden, FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg, FC Ingolstadt 04 - Hallescher FC, Borussia Dortmund II - FC Viktoria Köln, SpVgg Bayreuth - SV Elversberg

Mittwoch, 09.11.2022

Ab 18:45 Uhr: VfL Osnabrück - SC Verl, SV Waldhof Mannheim - FSV Zwickau, RW Essen - SV Meppen, 1. FC Saarbrücken - VfB Oldenburg, SC Freiburg II - TSV 1860 München

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell