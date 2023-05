Live is back! / Deutschlands führender Tourneeveranstalter im Heavy-Metal-Bereich, Wizard Promotions, kann seine Marktposition weiter ausbauen und verzeichnet schon jetzt einen Rekordsommer

Wizard Promotions Konzertagentur GmbH

Deutschlands führender Tourneeveranstalter im Heavy-Metal-Bereich, Wizard Promotions, kann seine Marktposition weiter ausbauen und verzeichnet schon jetzt einen Rekordsommer

Iron Maiden, KISS, die Scorpions - mehr als 250.000 Tickets konnte der Tourneeveranstalter Wizard Promotions aus Frankfurt am Main allein im Heavy-Segment nur für diesen Sommer verkaufen. Die Arenatourneen der Weltstars sind schon vor dem Deutschlandstart ausverkauft oder stehen kurz davor. Die Lust auf harte Riffs und Live-Erlebnisse ist nach drei langen Pandemiejahren ganz offensichtlich groß und spiegelt sich deutlich in der Kartennachfrage wider.

Den Auftakt des Heavy-Metal-Sommers machen am 14. Mai die Rock-Veteranen Scorpions. Sechs Termine führen die Band auf ihrer "Rock Believer"-Welttournee durch die Arenen unseres Landes. Es folgen Ende Mai Def Leppard und Mötley Crüe, im Juni dann Iron Maiden, Papa Roach und KISS.

Für KISS wird dieses Jahr ein ganz besonderes, denn die Ikonen des Rock verabschieden sich nach fünf Dekaden an der Spitze für immer von der ganz großen Bühne. Die 1973 in New York gegründete Band feiert das mit fünf fulminanten und finalen Deutschland-Shows. "Es wird sicher ein emotionaler Moment, die Band nach so vielen Jahrzehnten der Zusammenarbeit zum letzten Mal von den großen Bühnen Deutschlands gehen zu sehen, aber umso mehr freuen wir uns auf die Arbeit an neuen Themen und Künstler*innen, die uns schon jetzt und in Zukunft beschäftigen werden", sagt Wizard-Chef Oliver Hoppe.

Denn nicht nur im Heavy-Bereich, auch genreübergreifend verbucht Wizard Promotions bereits in der ersten Hälfte des Jahres Erfolge: Sage und schreibe 300 Shows sind bisher angekündigt, und es werden stetig mehr.

Dabei legt das Unternehmen einen starken Fokus auf den Aufbau weiblicher Künstlerinnen und Newcomer aus der LGBTQI*-Community. Zum Portfolio gehören unter anderem die Grammy-nominierte Singer/Songwriterin Ingrid Andress, das stimmgewaltige und ebenfalls Grammy-nominierte Schwesternduo Larkin Poe und die norwegische Ausnahmekünstlerin Ane Brun. Debüt-Tourneen mit der New Yorkerin awfultune, die bisher über 80 Mio. globale Streams auf Spotify verzeichnet, sowie der mulitplatin ausgezeichneten Pop-Sängerin SKAAR, die im Frühjahr mit Legende Tori Amos tourte, sind derzeit in Planung.

Zudem erweitert Wizard Promotions kontinuierlich die Countrymusik-Sparte mit Musiker*innen wie Country-Superstar Luke Combs, seinem Multiplatin-Kollegen Kane Brown, dem vielfach preisgekrönten Jon Pardi, dem Grammy-nominierten Sean McConnell oder Nachwuchsstimme Morgan Wade.

Neben den Erfolgen im Heavy-Sektor bringt Wizard Promotions mit Erfahrung und Intuition eine Vielzahl von Stilen auf die Bühne. Die Agentur vereint das Wissen um Strategie, Kalkulation und Planung mit der Liebe zur Musik, zu den Künstler*innen und zum Publikum und verdiente sich auf diese Weise bis heute neun Live Entertainment Awards. "Bei jedem Künstler, jeder Künstlerin und jeder Band, die zu uns gehören, gibt es eine eigene Idee, wo wir mit ihnen hinwollen", stellt Oliver Hoppe klar. "Vor allem kennen wir alle persönlich, und sie kennen uns. Bei jeder Gruppe, die wir auf der Straße haben, gerade bei jungen Bands, bin ich bei mindestens einer Show dabei."

Mit seiner Rolle als Managing Director führt Oliver Hoppe die Agentur Wizard Promotions an und setzt somit beruflich fort, was ihm bereits von seinem Vater Ossy Hoppe in die Wiege gelegt wurde, einem Veteranen des Showbusiness: Der Gründer von Wizard Promotions reiste jahrzehntelang als Tour- und Bandmanager um die ganze Welt und nahm seinen Sohn so oft es ging mit. Oliver Hoppe wuchs somit hinter den Bühnen der größten Arenen und legendärsten Clubs auf; heute führt er die Geschäfte seines Vaters, der weiter als Chief Advisor agiert, mit ebenso viel Herz und Enthusiasmus fort.

Oliver Hoppe: "Konzerte und spektakuläre Bühnenprogramme sind durch nichts zu ersetzen. Live-Erlebnisse sind ein Kulturgut, das wir lieben - und das während der Pandemie nicht zuletzt von den Fans schmerzlich vermisst wurde. Laute Gitarren, Chöre aus der Menge der Zuschauer*innen, aber auch die ruhigen, intimen Show-Momente sind endlich zurück und die Sehnsucht danach ist groß."

Die Wizard Promotions Konzertagentur GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine der führenden deutschen Agenturen im Live-Entertainment. Bekannt für ihren Fokus auf Metal- und Rock Musik veranstaltet Wizard Promotions unter der Führung von Managing Director Oliver Hoppe, der auf den Gründer und nun Chief Advisor Ossy Hoppe folgte, seit nun mehr 20 Jahren Tourneen und Veranstaltungen von Bands wie KISS, Iron Maiden, Scorpions, Jamie Cullum, Zucchero, Larkin Poe und vielen mehr. Ausgezeichnet mit zehn Live Entertainment Awards beschäftigt die Agentur inzwischen fast 20 Mitarbeiter*innen. Seit 2013 ist die GmbH ein Tochterunternehmen der DEAG Deutsche Entertainment AG, einem führenden Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa.

