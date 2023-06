ZDF-Programmänderung ab Woche 24/23

Mainz (ots) - Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 11. Juni 2023, 18.00 Uhr ZDF.reportage Festival XXL Rock am Ring Film von Oliver Koytek und Jovanna Weber Gut 70.000 Besucher, 70 Bands, 1.000 Rettungskräfte und unzählige Hektoliter Bier – Rock am Ring ist ein Festival der Superlative und seit 1985 eine Institution in der Musikszene. Dabei ...

mehr