"Soll ich … ?": Neue Folgen zu Klima und Job in der ZDFmediathek

Mainz

Soll ich fürs Klima radikaler werden? Soll ich meinen Job hinschmeißen? Das neue ZDFmediathek-Format "Soll ich ...?" konfrontiert Menschen um die 30 mit wichtigen Fragen des Lebens. Wie werden sie sich entscheiden? Die neuen Folgen "Soll ich ... fürs Klima radikaler werden? und "Soll ich ... meinen Job hinschmeißen?" sind ab Montag, 1. Mai 2023, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen. Dort ist bereits die Folge "Soll ich ... Kinder bekommen?" online.

Das neue Format greift die großen Fragen im Leben junger Menschen zwischen 25 und 34 Jahren auf. Diese stehen vor Entscheidungen, die ihr Leben nachhaltig verändern werden. "Soll ich …?" zeigt verschiedene Perspektiven auf und lädt Gäste ins Studio ein, die – stellvertretend für ihre Generation – nach Antworten suchen.

Flugscham und Autoverzicht, Bio-Lebensmittel und vegane Ernährung, Mülltrennung und Ressourcenschonung: Was können Einzelne tun, um den Klimawandel aufzuhalten? Was bringt eigenes Engagement und wo sind persönliche Grenzen? In "Soll ich … fürs Klima radikaler werden?" treffen fünf Studiogäste auf Menschen, die ihre Position bereits bestimmt und eine klare Haltung zu dieser Frage haben. So ist die 18-jährige Maria als Aktivistin der "Letzten Generation" überzeugt, dass ihr Protest etwas bewirkt. Unternehmer Julien Backhaus ist der Ansicht, dass Innovation den Klimawandel stoppen muss. Und "Draußenschläfer" Sebastian will möglichst ressourcenschonend leben. Womit können sich die Gäste im Studio identifizieren? Und was lehnen sie kategorisch ab?

Mehr als jeder fünfte junge Mensch überlegt, den Job zu kündigen. Zu viel Stress, zu wenig Wertschätzung, zu schlechte Bezahlung. "Quiet Quitting" – der Dienst nach Vorschrift scheint ein neues Phänomen der Generation Z. Sind sie tatsächlich weniger leistungsbereit als andere? Was ist ihnen wichtig? In "Soll ich … meinen Job hinschmeißen?" treibt die Studiogäste die Frage nach Wohl und Wehe einer Kündigung um. Sie werden konfrontiert mit den Erfahrungen von denen, die ihre Entscheidung längst getroffen haben: Modeverkäuferin Lesly wurde nach einem Burn-out Bergbäuerin in der Schweiz. Roland Mack, Unternehmer und Chef des Europarks Rust, der viel arbeitet und das "Dranbleiben" für wichtig hält, ist nun mit jungen Menschen konfrontiert, die Arbeit anders definieren als er. Was können die Studiogäste von einer Bergbäuerin und einem Unternehmer lernen?

Das neue "Soll ich …?"-Format für die ZDFmediathek spielt im Studio und arbeitet mit Filmen von Menschen, die ihre Standpunkte zu den jeweiligen Fragen bereits gefunden haben. Jeder Film kann im Studio an jeder Stelle unterbrochen werden – durch Fragen, Meinungen, Reaktionen. Zudem liefert das "Soll ich …?"-Format Zahlen, Daten und Fakten zur Leitfrage jeder Folge – gespeist aus einer repräsentativen ZDF-Umfrage unter 1200 Menschen im Alter von 25 bis 34 Jahren.

