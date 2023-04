ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Scheitert die Ampel am Klimaschutz?

Junge Leute kleben sich für den Klimaschutz auf Straßen – manche Politiker halten das schon für eine Form von Terrorismus. "Protest, Verbote, Bürger-Frust – scheitert die Ampel am Klimaschutz?“ ist am Donnerstag, 27. April 2023, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Ob die Methoden der "Letzten Generation" geeignet sind, Menschen für die Anliegen der Klimabewegung zu gewinnen, ist fraglich. Denn viele Leute sind mit dem Klimaschutz mittlerweile überfordert. Jedenfalls so, wie ihn die Ampel plant, zum Beispiel beim Heiz-Gesetz vom grünen Wirtschaftsminister Habeck: Verbote, Fristen, Verordnungen – Kosten und Machbarkeit ungeklärt. Nicht nur die Opposition sieht das so, auch die FDP kritisiert den Gesetzentwurf der eigenen Regierung. Scheitert die Ampel am Klimaschutz? Ist das, was sie plant, zu viel, zu wenig oder einfach nur schlecht durchdacht? Braucht es für einen besseren Klimaschutz Protest, wie den der "Letzten Generation"?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Carla Rochel, Sprecherin "Letzte Generation", sowie die Wirtschaftswissenschaftlerin Karen Pittel und Robin Alexander, stellvertretender "Welt"-Chefredakteur.

