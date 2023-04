ZDF

"sportstudio live" im ZDF: DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen

Erneutes Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams der Frauen-Fußball-Bundesliga im Halbfinale des DFB-Pokals: Am Samstag, 15. April 2023, 14.00 Uhr, empfängt der aktuelle Tabellenführer Bayern München die Titelverteidigerinnen des VfL Wolfsburg. "sportstudio live" im ZDF berichtet ab 13.40 Uhr aus München.

Moderatorin Katja Streso begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Fußballnachmittag im Zweiten. Live-Reporterin der Partie ist Claudia Neumann. Als Fußballfachfrau und Co-Kommentatorin ist zudem Kathrin Lehmann dabei. Auch im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek ist das Halbfinale zu sehen.

Bereits im vergangenen Jahr standen sich die Frauenteams von Bayern München und VfL Wolfsburg im DFB-Pokal-Halbfinale gegenüber. Damals gewannen die späteren Pokalsiegerinnen aus Wolfsburg mit 3:1 in München. Als beide Teams vor zweieinhalb Wochen in der Bundesliga aufeinandertrafen, gewannen die Münchnerinnen das Heimspiel mit 1:0. Das DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen wird in der Spielstätte des FC Bayern Campus ausgetragen.

Über das DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen berichtet auch "das aktuelle sportstudio" am Samstag, 15. April 2023, 23.00 Uhr, im ZDF. Dort steht der 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga der Männer im Fokus, zunächst mit den ersten Free-TV-Bildern vom Samstagabendspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Als Gesprächsgast im "sportstudio" begrüßt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein den Trainer des 1. FSV Mainz 05, Bo Svensson, dessen Team am Samstagnachmittag beim 1. FC Köln antritt.

Die Übertragung des DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten, "das aktuelle sportstudio" mit Untertiteln.

