Wir 2 Partnertreff e.K.

Internationaler Frauentag

Frauenpower in der Partnersuche

Köln (ots)

Seit 30 Jahren bringt die Kölner Agentur Wir 2 Partnertreff Menschen mit dem Wunsch nach der großen Liebe zusammen. Dabei hat sich die Partnersuche in den Jahrzehnten radikal gewandelt. Frauen wollen heute eine Partnerschaft auf Augenhöhe.

Die Zeiten - wie sie sich verändert haben! Gar nicht so lange her, da suchte Er (52), in gehobener Position, eine zierliche, liebenswerte Sie um die 30, anschmiegsam und fürsorglich für die Gründung einer Familie. Heute ist Sie, eine starke Frau Ende 40, unabhängig, kreativ und neugierig, auf der Suche nach einem starken Mann für das Abenteuer Liebe.

Partnersuche früher und heute

Seit drei Jahrzehnten beobachtet Simone Janssen jetzt die Entwicklung bei der Partnersuche. 1993 gründete die engagierte Kölnerin ihre Agentur Wir 2 Partnertreff in der Domstadt. Seitdem hat sich gerade für und durch Frauen viel verändert: weg vom klassischen Rollenmodell hin zu einer modernen gleichberechtigten Liebesbeziehung. Kein anderer Gesellschaftsbereich zeigt so deutlich, wie sich das Verhältnis von Mann und Frau, wie sich Lebens- und Familienmodelle gewandelt haben. Heute sind Alleinerziehende, unverheiratete Pärchen, Patchwork-Familien, Geschiedene, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften oder die Variante Freundschaft Plus völlig normal. Und auch allein kommen Frauen gut durchs Leben.

Früher aber bedeutete das Single-Dasein gerade für Frauen oft gesellschaftliche Isolation: "Die Arztwitwe um die 50 auf dem Land wurde von gemeinschaftlichen Anlässen und Feiern ausgeschlossen und als Alleinstehende einfach nicht mehr eingeladen", erklärt Simone Janssen. "Gleichzeitig gab es enormen Druck auf die jüngeren Frauen, die spätestens mit Mitte 20 heiraten und Kinder bekommen sollten. Das Dasein als Hausfrau und Mutter galt als staatlich erwünscht, und die Torschlusspanik begann früh."

60-Jährige galten früher als 'Oma-Typ'

Heute dagegen haben sich die Frauen von derlei veralteten Vorstellungen emanzipiert. Sie sind selbstbewusst, beruflich erfolgreich und arbeiten trotz Kind. Die alleinerziehende Mutter ist als Modell ebenso anerkannt und selbstverständlich wie die Chefin, die ein Unternehmen leitet. Kinder können Frauen auch noch mit 40 bekommen - mit oder ohne Trauschein, sogar mit oder ohne festen Partner. All das ist keine Frage mehr von Anstand und sozialer Akzeptanz. "Früher konnten Sie ankreuzen: Mann, Frau, Fräulein. Heute divers", so bringt es die engagierte Partnervermittlerin auf den Punkt. Auch die Einstellung zu Frau und Alter ist eine andere: "Noch vor 30 Jahren galt eine Frau mit 60 oder 70 als Seniorin, unsichtbar, beige, ein 'Oma-Typ'. Heute zeigen Frauen wie Iris Berben, Andy McDowell oder Sharon Stone wie extrem attraktiv Frauen im Alter sein können."

Eine Zeitenwende also in Sachen gleichberechtigter Partnerschaft. Für das Team von Wir 2 Partnertreff aber auch eine höhere Anforderung: "Es gibt schlicht mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten, mehr Varianten des Zusammenlebens. Und die Ansprüche an eine Partnerschaft sind gestiegen." Simone Janssen lacht: "Heute ist es eher die Frau, die einen Mann sucht, der 10 Jahre jünger ist".

Sehnsucht nach Liebe wird es immer geben

Die Zukunft seriöser Partnervermittlung sieht die Kölner Agenturchefin weiter positiv. Schließlich hat die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit immer Konjunktur. "In unserer schnelllebigen, anonymen Welt ist der Wunsch nach Zweisamkeit eher noch stärker geworden. Durch Corona hat die Vereinzelung sogar noch einmal zugenommen". Gute Gründe also den Weg als renommierte Agentur für den Raum Köln, Bonn, Düsseldorf weiter zu gehen. "Es ist nicht selbstverständlich, 30 Jahren am Markt zu bestehen", sagt Powerfrau Simone Janssen, "wir sind eine Erfolgsgeschichte, vor allem aber Teil unzähliger Kölner Liebesgeschichten. Darauf bin ich besonders stolz".

www.partnertreff-wirzwei.de

Original-Content von: Wir 2 Partnertreff e.K.